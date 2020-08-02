Дошло до прокуратуры: в Челябинской области в частном медцентре ребенку с ДЦП сломали ногу

Инцидент произошел на занятии в медицинском центре «Индиго Магнитки». Фото: Google maps

В Магнитогорске прокуратура Орджоникидзевского района проверит медицинский центр «Индиго Магнитки», в котором четырехлетнему ребенку-инвалиду случайно сломали ногу во время занятий ЛФК. С жалобой обратилась мама пострадавшего.

Инцидент произошел еще 4 июля. Как рассказали в медцентре, у малыша Платона начались судороги, что и привело к перелому. Родители не поверили в эту версию, пожаловались в полицию и написали гневный пост в соцсетях.

Отец маьчика Алексей Козлов поделился своей версией событий.

— Привел в центр Платошу наш старший сын Роман. Сначала он позанимался час у психолога, потом начались занятия ЛФК, которое проводила Венера Ильгизовна. Рома услышал крик из-за двери. В кабинет его не пустили. Ему сказали, что просто хрустнула коленка, ничего страшного. Они не стали вызывать скорую, а повезли его в больницу на машине Венеры Ильгизовны. Роме на колени посадили плачущего от боли Платошу, и поехали. Маме об этом никто не сообщил. Супруга узнала о случившемся, когда дозвонилась до старшего сына.

В больнице мальчику сделали рентген. И оказалось, что у Платоши перелом левой бедренной кости со смещением. Врачи сказали, что надо было вызвать скорую, все-таки ребенок-инвалид с эпилепсией, и у него мог наступить болевой шок, ведь травма серьезная. В центре ответили, что скорую пришлось бы ждать скорую 5-6 часов, хотя она находится в трех минутах езды, — вспоминает Алексей.

В «Индиго Магнитки» объяснили, что у ребенка начались сильные судороги во время занятия, и у Платона хрустнула нога. Венера Ильгизовна оказала ему первую помощь и предупредила маму, что везет ее сына в больницу.

— В конце занятия идет упражнение на покачивание для успокоения мышц. И при этом небольшом покачивании специалист придерживает ребенка в определенной позе. И в этот момент произошла судорога. Ребенок с хронической эпилепсией. И иногда у него происходят судороги. Мы не можем говорить, что случайно сломали ногу. Здесь просто стечение обстоятельств при судороге, — рассказала гендиректор Елена Лазарева.

Родители не верят в то, что из-за судороги у ребенка может быть перелом.

— Мы общались со специалистами, с оперирующими врачами. Они говорят, что перелома со смещением не может быть при судороге, — рассказывает отец Платона.

Почти три недели мама с малышом провела в больнице. Однако сотрудникам медцентра сообщили знакомые врачи, что мама оставила ребенка в тяжелом состоянии одного. В это время за ним ухаживала другая пациентка.

— В медцентре через третьих лиц начали на нас выходить, чтобы узнать, что с Платошей. Они звонили врачу. И он им передал, что мамы в больнице нет. Как нет, если она там? Это все подтверждено. Это есть в описанном эпикризе. Есть женщины, которые находились в отделении. Все это подтверждают. Мама никуда не отлучалась от ребенка. Как можно от него отлучиться, когда он в таком состоянии? — возмущается Алексей.

Директор учреждения говорит, что с мамой Платона они не раз пытались связаться, чтобы предложить помощь и узнать о здоровье мальчика, но она не отвечала на звонки.

— Они говорят, что выходили на связь. Это полнейшая ложь. Сама Венера Ильгизовна звонила супруге. Но жена была в шоковом состоянии на тот момент. Представьте, такой случай произошел. Она не смогла бы нормально разговаривать. Какой там диалог мог получиться? — добавляет Алексей. — Мне они не звонили, хотя у них был мой номер. Я уже сам пришел в центр, чтобы прояснить ситуацию. Только Венера Ильгизовна извинилась и предложила помощь, больше никто. А дальнейшую реабилитацию предлагали.

Платона уже выписали из больницы. Гипс снимут только через два месяца, когда заживет нога.

— Сейчас он немного капризничает, потому что гипс очень специфический, и дырочки еще не зажили. Ему же насквозь просверлили косточку, чтобы растяжку сделать. Постоянно на обезболивающих находится. Принимает их три раза в день, — рассказывает мама Платона.

В настоящий момент в инциденте разбирается полиция Орджоникидзевского района. Родители говорят, что сотрудники МВД завели дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности и на медцентр за указание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Генеральный директор «Индиго Магнитки» Елена Лазарева рассказывает, что пока малыш лежал в больнице с переломом, за ним ухаживала незнакомая женщина. Мама якобы бросила ребенка в тяжелом состоянии.

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