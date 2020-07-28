Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 июля 2020: вице-спикер в больнице и дезинфекция в банке
Почему челябинцы пошли сдавать тесты на антитела к коронавирусу и как долго держится иммунитет
Коронавирус прочно обосновался в Челябинской области. Говорить о том, что регион вышел на плато, пока что рано. Заболеваемость продолжает расти ежедневно, число подтвержденных случаев перевалило за 11 тысяч человек.
Инфографика: Коронавирус74.рф
По данным областного минздрава, на утро 29 июля зарегистрировано 127 новых случаев. Всего с начала пандемии 11418 южноуральцев заболели COVID-19, из них 3752 сейчас находятся под присмотром врачей.
За день в регионе выписали 58 человек. Всего 7381 пациент переболели новой инфекцией.
Летальную статистику пополнили два пациента. Непосредственно от COVID-19 скончалась 42-летняя женщина. У второй зараженной, 67 лет, коронавирус стал сопутствующим заболеванием. У нее был сахарный диабет и атеросклероз.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
Коронавирус в Челябинской области
В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:
— рестораны, кафе, бары, столовые;
— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
— ТРК;
— фитнес-центры;
— зоопарк
— парки и аттракционы.
В трех городах Челябинской области отменен заезд в детские лагеря. Ограничения затронули Снежинск, Трехгорный и Озерск. Решение об отмене работы учреждений было принято из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Когда будут работать лагеря, точно неизвестно. Как сообщил мэр города Озерска Евгений Щербаков, власти региона планирует это сделать после третьего этапа снятия ограничений.
Деньги за путевки в лагеря вернут в скором времени. Фото: vk.com / Евгений Щербаков
В Сатке приостановило работу отделение Сбербанка по адресу Солнечная, 15. По словам местных жителей, у одного из сотрудников банка заподозрили коронавирус. В пресс-службе банка сообщили, что помещения, проходят дезинфекцию. Свою работу отделение начнет 5 августа.
Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». По словам политика, вирус он подхватил, когда повез свою маму в Москву.
Коронавирус в Челябинске
В Челябинске для сотрудников городского театра оперы и балета установили мобильный дезинфицирующий пост. Он поможет сократить риск распространения коронавирусной инфекции, а также защитить здоровье людей. Отметим, что такие устройства обычно ставят в больницах, где лечат от ковидной пневмонии.
Так выглядит пост дезинфекции, через который проходят сотрудники театра. Фото: Челябинский театр оперы и балета
В челябинском парке Гагарина отменили все мероприятия, которые должны были состоятся в августе. В список также попала ежегодная выставка плодов и цветов, популярная среди жителей города. Решение приняли в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 29 июля 2020 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020: последние новости»