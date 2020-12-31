12 505 южноуральцев встретили 2021-й в ковидных госпиталях или лечась дома. В канун Нового года коронавирус подтвердили у 303 человек. Сотням медиков выпало дежурство в праздничную ночь. Ранее мы собрали подборку из ковидных баз, которые доказывают, что праздник — в душе, и, если создать себе позитивное и боевое настроение, ни один вирус его не испортит.Перед Новым годом ковид унес жизни еще девяти человек. От коронавируса умерли пятеро: 72-летняя женщина и четверо мужчин 68, 69, 80 и 82 лет.Еще четверо от других причин (ковид сопутствующий):— сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз — пациент, 69 лет;— сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациент, 77 лет;— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 78 лет;— атеросклероз церебральных артерий, аорты, хроническая почечная недостаточность —пациент, 86 лет.Первый случай заболевания был официально зарегистрирован 21 марта. С тех пор ковид подтвердили у 36 126 жителей Челябинской области. Почти месяц спустя, 21 апреля, в регионе умер ковидный больной.С тех пор ковид унес жизни 1 295 человек, их них 757 умерли от других, чаще всего хронических, заболеваний, а вирус нового типа был сопутствующим.Подводим итоги годаМир уже не будет прежним. «Ковидный» 2020 год привнес в нашу жизнь много нового. Даже совершенно далекие от медицины знают, что такое «санитайзер», «антитела», «сатурация», а сокращения КТ, ИВЛ и ПЦР — не просто набор букв.Зато мы научились мыть руки, наши маршрутки наконец-то стали чистые, а какие замечательные уличные кафе радовали нас всю весну! Коронавирус обнажил такие проблемы как отсутствие интернета в селах, недостаток врачей и машин скорой. Мы сделали фотоподборку, чтобы вспомнить, как прошел этот год.Некоторые фотографии с времен начала пандемии и сейчас напоминают фильмы-катастрофы, например, как в аропорту репетировали «встречу» зараженных пассажиров с изоляционным боксом или как огромные машины, гудящие как самолет, дезинфицировали улицы. Предлагаем вспомнить, как это было!Что можно и нельзя в праздники?В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:— масочный режим в общественных местах (речь идет о преимущественно о помещениях и общественном транспорте, а пот нужна ли маска на улице и почему она может быть вредна — в нашем материале)— социальная дистанция 1,5 метра;— запрещены дискотеки;— рестораны могут работать с 6:00 до 23:00.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 января 2021.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru