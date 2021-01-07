В новогодние каникулы в Челябинской области начало снижаться число заболевших коронавирусом. Однако в сводку снова начали попадать школьники. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 января 2021 г.По данным на ранее утро 8 января, зафиксировано 297 новых случаев заражения, из них четверо школьников. С 1 января COVID-19 подтвердился у 12 учащихся школ. Всего с начала пандемии вирус нового типа обнаружили у 38 221 человек. Из них 23 294 (+105) выздоровели. На лечении находятся 13 532 больных.Ковид унес жизни 1 354 (+8) человек. За минувшие сутки непосредственно от коронавируса умерли двое женщин 70 и 83 лет, а также двое мужчин 39 и 70 лет.От других причин (ковид сопутствующий):— ишемический инфаркт, гипертоническая болезнь — пациентка, 58 лет;— гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 63 года;— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий — пациент, 69 лет;— острый панкреонекроз, гипертоническая болезнь — пациент, 73 года.С начала пандемии проведено более 1,2 млн тестов методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки — 5172 тестов. Недавно начали проверять на ковид в торгово-развлекательных комплексах. Наш журналист отстояла большую очередь, чтобы сдать тест и вот что из этого вышло.Маски и молитвы от ковидаПравославные челябинцы отпраздновали Рождество Христово. По традиции в храмах Челябинской области прошла литургия.— Давайте в своих молитвах, особенно в эти непростые дни, просить всесильного и всемилостивого Бога, чтобы он остановил распространение новой коронавирусной инфекции, чтобы люди с помощью Божией пережили все трудности, скорби и разочарования, чтобы Господь даровал нам силы и здоровье. Будем в эти дни посещать наших родных, особенно тех, кто одинок, и тех, кто нуждается в нашей поддержке и заботе. Протянем им руку помощи, и пусть родившийся Христос хранит всех вас на жизненных путях, — призвал митрополит Григорий.В епархии обещали, что ограничат вместимость храмов до 25%. Но это правило соблюдалось не везде. Смотрим, как прошло рождественское богослужение.Вместо Швейцарии — в СаткуМежду тем, челябинские випы предпочитают проводить зимние каникулы на свежем воздухе. Так, например, депутат Марсель Хазиев, оскандалившийся после закрытой вечеринки выбрался покататься на квадроциклах с семьей. Мы заглянули на странички в соцсетях губернатора, известных спортсменов и блогеров.Зовет всех на Урал юморист Юрий Гальцев, который сейчас отдыхает в Сатке. Кстати, сам комик родом из Кургана.— Можно, конечно, поехать в Швейцарию. Можно поехать в Италию. Но сейчас, я думаю, туда нет смысла ехать. По многим причинам, — отметил он.Руководство «Трактора» в инфекционкеГендиректор клуба черно-белых и наставник команды Анвар Гатиятулин поздравили с Рождеством медиков новой инфекционной больницы. Все, кто был свободен в «чистой зоне», с удовольствием пообщались с гостями.— Ваш труд в большом почете! В нашей команде медицинская служба играет огромную роль: насколько эффективно сработают медики, тем быстрее восстановится игрок и вернется в состав. Мы все — одна команда! Будем рады пригласить и видеть вас на своих матчах, это дополнительный стимул к победам! – отметил Анвар Гатиятулин.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru