Накануне Нового года в редакции «КП-Челябинск» прошел розыгрыш призов среди участников конкурса «Собери купоны».Условия были простыми: нужно было искать и вырезать купоны со страниц газеты «Комсомольская правда», а затем принести их в редакцию «Комсомолки». Среди более чем 60 участников жюри конкурса определило десятку победителей, собравших больше всех купонов.Все они получили в подарок бестселлер издательского дома «Комсомольская правда» — книгу Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей», а также другие полезные призы и именные грамоты с благодарностью за преданность добрым традициям — начинать новый день с «Комсомолки».Кроме того, в конкурсе определился и главный победитель, которому достался суперприз. Ею стала Лариса Энс, собравшая 117 купонов! От нашего партнера — компании «СоюзПищепром» ей досталась большая продуктовая корзина.— Какая огромная! Как же ее унести! Спасибо организаторам за такой приятный конкурс, — делится впечатлениями победительница. — А вообще «Комсомолку» я выписываю давно, больше 60 лет. Как только вступила в комсомол, мама сказала, что нужно обязательно «Комсомольскую правду» читать. Вот и читаю!Публикуем список десятка победителей конкурса «Собери купоны» 2020 года:— Лариса Александровна Энс;— Нина Константиновна Иванова;— Райфа Нусуратовна Анохова;— Валентина Васильевна Хребтовая;— Владимир Викторович Гаврилов;— Нина Михайловна Бровмак;— Николай Иванович Юрков;— Александр Сергеевич Кретинин;— Евгения Сергеевна Пузинова;— Виктория Леонидовна Гурьянова.Поздравляем победителей! Следите за нашими новыми конкурсами. Поверьте, нам есть, чем вас удивить.