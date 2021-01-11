Активист из Челябинска Данил Девятов, который известен своим проектами по благоустройству города, получил странное письмо из полиции. В декабре поздним вечером мужчина увидел из окна драку и услышал крики. Неравнодушный челябинец позвонил по телефону 02.— Пока ехали полицейские там еще какому-то прохожему досталось, но вроде как без последствий, быстро разняли. Понятно, что обычная пьяная драка, но мало ли что... Но запал видать кончался и часть народу этой толпы рассосались и минут через 30 приехала полиция. Из окна я видел, как они провели опрос и уехали, больше криков не было, и я с чистой совестью спокойно лег спать, — рассказали Даниил.Спустя некоторое время он получил письма от полиции. В одном из них говорилось, что обращение о нарушении покоя и тишины рассмотрено и в возбуждении административного дела отказано. Такой исход можно было предположить, поскольку к моменту прибытия полицейских шумная компания успокоилась.Второе сообщение, мягко говоря, удивило челябинца — в нем говорилось об отказе в возбуждении дела, пусть и административного, уже на самого Данила Девятова, за заведомо ложный вызов спецслужб.— В возбуждении административки на меня отказано, это наверно хорошо... Но то, что ты сообщаешь о драке и потом на тебя хотят завести дело — это перебор! — возмущается Данил Девятов. — Возможно это какая-то бюрократическая проволочка, типа если ничего такого не произошло, то полицейский обязан написать на заявителя, а участковый уже отменяет… Но тогда это работа ради работы.«Комсомолка» обратилась за разъяснением в пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области. Согласно правилам, в подобных случаях проверяется, не было ли сообщение шуткой, поскольку за ложный вызов предусмотрена ответственность — как это было недавно с двумя девушками, которые вызвали пожарных, чтобы выехать с парковки.— Если факт нарушения не подтвердился, проводится проверка, был ли вызов ложным. В случае в Данилом Девятовым, полицейские прибыли, люди были опрошены. Затем было вынесено определение, что сообщение не является заведомо ложным, — рассказали в полиции.В подобных случаях гражданам советуют обращаться за разъяснениями к адресанту сообщения, а в случае несогласия — в прокуратуру как надзорный орган.Дело возбуждено не было, но получение такого «письма счастья» действительно может шокировать человека, который не разбирается в юридических тонкостях. Самого Данила Девятова эта история хоть и возмутила, но не испугала.— Как бы я все равно буду звонить в полицию, если увижу драку или что посерьезнее. Это просто моя обязанность! У нас так-то криминальный райончик, например 31 декабря в двух минутах от моего дома, днем убили человека в магазине (речь идет об убийстве предпринимателя Артема Павлова. — Прим. ред.). На дворе уже 11 января, а убийцу все еще ищут! И это в центре города, посередь дня! Возможно, кто-то видел что-то подозрительное, но не придал этому значения, — отмечает Данил Девятов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru