В Челябинской области медленно снижается количество зараженных, выявленных за день. Тем временем барам, ресторанам и кофе снова разрешили работать в ночное время. В правительстве отказались продлевать ограничение, действовавшие в декабре и в период новогодних выходных. Кстати, во время каникул около 8000 южноуральцев сделали бесплатный тест на коронавирус в ТРК. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 января 2021 г.На ранее утро 12 января минздрав Челябинской области зарегистрировал 291 новый случай заражения COVID-19. С начала пандемии диагноз подтвердили 39 396 жителям региона. В настоящее время под присмотром врачей находятся 13 456 человек.За день из больниц выписали 373 пациента. Общее число выздоровевших составило 24 501 южноуральца.За сутки умерло 13 пациентов с коронавирусом. У восьми погибших главной причиной смерти стал COVID-19, у пятерых были другие заболевания.Барам и ресторанам разрешили работать ночьюВ Челябинской области ресторанам, барам и кафе снова разрешили работать по ночам. В правительстве региона заявили, что ограничения, действовавшие до 10 января, продлевать не будут. Теперь южноуральцев не станут выпроваживать из заведений после 23:00. А вот дискотеки все также нельзя устраивать.— Продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ), — рассказали в правительстве.Напомним, недавний запрет на работу в ночное время замгубернатора Ирина Гехт объяснила следующим образом:— До 23 часов считается, что это формат ужина, — объяснила вице-губернатор. — А после уже начинается формат тусовки, который несет в себе другое взаимоотношение между людьми.Около 8000 южноуральцев сдали тест на коронавирус в ТРКВ минздраве Челябинской области подвели итоги бесплатного ПЦР-тестирования, которое проводилось в ТРК Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Златоуста, Аши, Сатки, Троицка, Пласта, Южноуральска, Карталов, Копейска, Аргаяша и Коркино. Всего 7 904 южноуральца захотели проверить свое здоровье. Самыми активными днями оказались 4, 5 и 9 января. В эти даты пункты сдачи анализов посетили 1200 человек.В ведомстве отметили, что планируют продолжить практику бесплатного тестирования.— Исследование проводилось с целью выявления бессимптомного носительства. Результат теста можно узнать в поликлинике по месту жительства, — добавили в пресс-службе минздрава.Ледовый городок в Челябинске посетили 80 тысяч человекВ мэрии Челябинска сообщили, что за время новогодних каникул ледовый городок на площади Революции посетили 80 тысяч горожан и гостей города. Несмотря на пандемию коронавируса, никакие ограничения по количеству человек вводить не стали.Также в праздники на катках Челябинска побывало больше 13,5 тысяч человек, 6 тысяч из которых приходится на парк им. Терешковой, 4,5 тысяч человек — в парке им. Гагарина, больше трех тысяч человек катались в парке им. Пушкина.В театрах и кинотеках насчитали 12 тысяч посетителей за первые 10 дней 2021 года.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru