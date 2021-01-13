В Челябинской области поставлен новый антирекорд по количеству смертей больных COVID-19. Тем временем в регионе ожидаются 40-градусные морозы. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 января 2021 г. и узнали, как похолодание повлияет на эпидемиологическую ситуацию.По последним данным минздрава, зарегистрировано 292 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердили 39 977 жителям региона. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 13 229 человек.Третий день подряд в Челябинской области выздоровевших больше, чем новых заболевших. За день из больниц выписали 390 пациентов. Общее число переболевших составило 25 278 человек.Поставлен новый антирекорд по смертности — за день умерли 16 пациентов с COVID-19. У 10 человек причиной смерти стал коронавирус, у шести погибших были другие заболевания.Морозы и COVID-19Редакция КП-Челябинск узнала, как холодная погода влияет на распространение вируса. Ведь считалось, что, например, вирус гриппа боится морозов. По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Челябинской области Александра Выгоняйлова, после холодов наблюдается рост заболеваемости, но связано это прежде всего с поведением людей.— Морозы — это не та ситуация, которая принципиально влияет на подъем заболеваемости воздушно-капельными инфекциями. Как раз наоборот, рост идет после того, как после холодов люди начинают собираться группами и контактировать, — рассказал Александр Выгоняйлов.Он отметил, что во время заморозков люди чаще стараются оставаться дома, закрывать нос и рот, что создает дополнительный барьер. В основном заражение происходит в помещениях, которые не проветриваются, чему способствуют низкие температуры. Но основной рост происходит, когда погода улучшается и люди снова начинают собираться вместе.Это касается и ситуации с коронавирусом. Главный эпидемиолог региона говорит, что на нее больше может повлиять возвращение южноуральцев из других регионов, куда они уехали на праздники.Умер учитель, переболевший коронавирусомВ Копейске по дороге в больницу скончался 59-летний учитель Валерий Архип. В медучреждение он решил добраться самостоятельно. Ранее он переболел коронавирусом.— Мои родители перенесли коронавирус в декабре, но переболели вроде без последствий и перед праздниками вышли на работу. 10 января ночью отцу стало плохо, скорая измерила давление, сняла кардиограмму и дала лекарства, порекомендовав обязательно обратиться к кардиологу. Утром он отменил занятия в школе и посетил врача, его отправили в другую больницу. Он сам поехал за рулем и врезался в сугроб, — рассказала дочь погибшего Светлана.Валерий Архип приехал в больницу на улице Кирова, откуда его отправили на поселок Советов. По дороге машина врезалась в сугроб и начала буксовать. Прохожие заглушили двигатель и вытащили водителя из салона. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.От чего умер главврач санатория «Кисегач»Умер 79-летний главный врач санатория «Кисегач» Валерий Сорокун. В учреждении рассказали КП-Челябинск, что причиной смерти стала внезапная остановка сердца.— Это точно не коронавирус, — заверили в санатории. — С тех пор, как началась пандемия и ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он сидел дома, никуда не выходил.Валерий Сорокун возглавлял санаторий «Кисегач» с 1983 года. За время его руководства была улучшена материальная-техническая база здравницы, почти 20 лет он боролся за возвращение санаторию статуса курорта.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru