В Челябинской области несколько дней подряд растет число смертей среди заболевших коронавирусом. Тем временем в регионе приступили к вакцинации жителей старше 65 лет. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 января 2021 г.На ранее утро 15 января Минздрав зарегистрировал 293 новых случая заражения корнавирусом. С начала пандемии новую инфекцию обнаружили у 40 270 жителей региона. В настоящий момент под наблюдением врачей находятся 13 134 пациента.Статистика выздоровевших не перестает радовать высокими показателями. За день из больниц выписали 371 пациента. Общее число переболевших составило 25 649 человек.В то же время в Челябинской области поставлен очередной антирекорд — за сутки умерли 17 пациентов с COVID-19, днем ранее погибли 16 пациентов. У 11 человек причиной смерти стал коронавирус, у 6 были сопутствующие заболевания.Вакцинация для людей 65+В Миздраве Челябинской области не устают напоминать о пользе вакцинации. Так в ведомстве в очередной раз сообщили, что из-за увеличения объема производства вакцин расширилась категория граждан, которые могут сделать прививку от COVID-19. К тем, кто входит в группы риска по заражаемости, добавились люди старше 65 лет, в том числе с хроническими заболеваниями.— В нашей семье болел зять, КТ показало поражение легких, он был госпитализирован, болезнь протекала нелегко, но он поправился. Я не боюсь, что у вакцины могут быть последствия, последствия коронавируса, на мой взгляд, гораздо опаснее! Мы с детства ставим прививки и считаем это правильным! — рассказали пенсионеры Нина и Михаил Беседины.Врач-невролог поликлиники профосмотров горбольницы №2 города Магнитогорск Ирина Исланова тоже призвала южноуральцев сделать прививку. Она также советует— Первую прививку я поставила 10 декабря, перенесла очень хорошо. Вторую — утром 31 декабря. Прививаться решила из-за возраста, мне 69 лет, сопутствующих заболеваний и работы с людьми. Ежедневно на медосмотрах принимаю по 30 и более человек. А еще хочу жить и внучек замуж выдать! — поделилась Ирина Исланова.В Минздраве заверили, что вакцина не представляет вреда для здоровья. Между тем, беременным, детям и подросткам до 18 лет, а также аллергикам советуют проконсультироваться с врачом.— Прежде чем вакцина одобряется для широкого использования, она тщательно проверяется, проводится регулярный мониторинг данных. Вакцинации проходит бесплатно и на добровольной основе, — заверили в региональном министерстве.Сколько продлятся морозыВ Челябинскую область пришли 30-градусные морозы. Кстати, ранее мы объясняли, как они влияют на распространение вируса. «Комсомолка» узнала, сколько продержится холодная погода.Уже сегодня днем, 15 января, в Челябинске воздух прогреется до -9, -12 градусов, скорость ветра — 4-9 м/с, возможны порывы до 12 м/с.В субботу, 16 января, будет еще теплее: ночью -10… -12°C, днем -5… -7°C, ветер 4-9 м/с.В Челябинской области погода тоже улучшиться. Днем 15 января порывы ветра могут достигать 14 м/с, но столбики термометров будут колебаться в значениях -8… -12°C, на крайнем западе ожидается -4°C.В субботу, 16 января, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег. Ночью -9… -14°C, днем -3… -8°C. Скорость ветра — 4-9 м/с.Когда придут путинские пособияВ новом году челябинцы не получили «путинские» пособия на первенцев. Обычно выплаты поступали в начале месяца на карточку, но в январе что-то пошло не так.— Обычно мне приходит пособие до 3 лет числа 7-10. Уже середина месяца, а до сих пор выплат нет, — возмущается читательница КП-Челябинск Инна. — Непонятно, почему так?КП-Челябинск, чтобы успокоить родителей, узнала, в какие сроки должны поступить выплаты.— Пособия семьям с детьми выплачиваются ежемесячно за текущий месяц до 26 числа включительно, — пояснили в минсоцотношений Челябинской области. — Средства предусмотрены в федеральном бюджете в полном объеме.Отметим, что в с 2021 года размер пособия составляет 11 694 рубля для тех семей, кому необходимо продлять его в текущем году или получать впервые.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru