После того, как вместо «Аэрофлота» рейсы из Челябинска в Шереметьево начала выполнять авиакомпания «Россия», челябинцы начали массово жаловаться на высокие цены.— Так вот, главная проблема отмены полетов «Аэрофлота» в Челябинск — это не «Сухой Суперджет» (кстати, нормальный самолет). Проблема — вот эти безумные цены на ближайшие (на завтра) рейсы в Москву. Они (цены) просто отсекают Челябинск от «большой земли» и переводят город в какую-то третью лигу, — написал челябинец Айвар Валиев, опубликовав скрины.Причина 1: выходныеВ эти выходные желающим срочно добраться в столицу даже пришлось покупать билеты в бизнес-класс. Места разлетелись как горячие пирожки.Так, если вы захотите улететь прямо сегодня, то мест нет вообще. Впрочем, на завтра тоже. На понедельник осталось по одному билету на разные рейсы за 18 тыс. и 26 тыс. руб. А вот на вторник еще есть билеты по адекватным ценам.— Стоит как крыло от «Боинга», — шутит челябинец Павел.Что касается обратных рейсов из Москвы в Челябинск, то дешевые билеты на воскресенье есть, но в штучном количестве. И дело не только в выходных. Высокие цены были и среди недели.Причина 2: вместимость самолетовВсе рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet, которые вмещают всего 103 пассажира, в отличие от популярных Airbus A320, которые могут перевезти 140-180 человек. Впрочем, и «Аэрофлот» летал на отечественных бортах.— В декабре точно все рейсы на Superjet были, — рассказал один из сотрудников аэропорта.Причина 3: законы рынкаВозможно, действуют законы авиарынка: чем ближе к дате вылета, тем дороже. В соседнем Екатеринбурге ситуация чуть лучше. Завтра можно улететь как минимум за 14,7 тыс. Но зато на понедельник есть билеты за 3,9 тыс.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это понижение статуса города»: эксперт об уходе «Аэрофлота» из ЧелябинскаИ как это отразится на пассажирах (прогноз)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru