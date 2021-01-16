Статистика новых случаев коронавируса в Челябинской области снова поползла вверх и перевалила за 300. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 января 2021 г.С начала пандемии вирус нового типа подтвердили у 40 866 человек (+ 301 новых). Выздоровевших больше — 387 человек за последние сутки (26 426 всего). На лечении остаются 12 923 человека, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.Не удалось спасти еще 15 зараженных (1 476 всего). Непосредственно от COVID-19 скончались восемь человек, от других заболеваний — семь. Почему Минздрав больше не называет возраст и диагнозы узнаете по ссылке.Бесплатные тесты на коронавирусВ Челябинске и области продолжается бесплатное ПЦР-тестирование. Его можно пройти в ТРК (адреса и время — по ссылке) и в горбольнице №1 (Воровского, 16, кабинет 103 с 9:00 до 14:00). Не забудьте взять паспорт и полис ОМС. Заходя в помещение, надевайте маску и не забывайте соблюдать дистанцию.— Результат теста на COVID-19 можно будет узнать через несколько дней в поликлиниках по месту жительства, — пояснили в пресс-службе мэрии Челябинска.Если у вас есть подозрение на коронавирус или признаки простуды, оставайтесь дома и дождитесь врача — вы можете заразить других.Кстати, скоро в ТРК будут ставить прививки от коронавируса.Ковид никого не щадитВ Магнитогорске на 44 году жизни умер известный в городе предприниматель Сергей Тверской — учредитель клиники «Семейный Доктор» и одноименной аптеки, фитнес-центра «Другое Измерение».— Болезнь забрала так быстро и внезапно, что никто из нас не может поверить, что его больше нет. Он безмерно любил свою семью, был надежным партнером, целеустремленным руководителем, профессионалом своего дела, — сообщается на странице его клиники «Семейный доктор».Как сообщает telegram-канал «Магнитогорск 74», Сергей Тверской умер от последствий коронавирусной инфекции. Дозвониться до администрации клиники, чтобы получить комментарий, не удалось.Крещение и ковидПравославные челябинцы готовятся к празднованию Крещения Господня. Окунуться можно будет с 18:00 понедельника, 18 января, и до 15:00 вторника, 19 января. Где будут купели в этом году, — адреса.Южноуральцам рекомендовали отказаться от купаний в связи с коронавирусом. Но желающие все равно будут.— Если такой порыв есть, то соблюдайте социальную дистанцию. В палатках для переодевания также будет дозироваться поток граждан. Специальные бригады будут следить за исполнением рекомендаций, — сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.Также Минздрав РФ дал рекомендацию по вакцинации от коронавируса перед Крещением. Прививку лучше сделать за семь дней или спустя два дня после крещенских купаний.А зачем вообще нырять в прорубь? Купание в купели на Крещение — это не православная, а народная традиция. Церковь ее просто поддержала. Поэтому и смыть грехи не так просто. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал поп-блогер Владимир Панарин.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 января 2021 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru