Врачи из Челябинска и Кемеро спасли шестилетнюю девочку на борту самолета Кайо-Коко — Москва. После вылета с Кубы у ребенка развился анафилактический шок. К счастью, среди пассажиров оказались медики, которые сразу пришли на помощь.Кемеровский врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме историю спасения. По его словам, вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге. Родители дали половину таблетки пенталгина и уже через час у ребенка началась сильнейшая одышка, сыпь на теле, слабый пульс, спутанность сознания. Самолет это время летел над Атлантическим океаном и посадить его экстренно не было никакой возможности.— Катетеризация периферической вены, адреналин в/в, инфузия NaCl 0,9%, преднизолон в/в. Через 10 минут от начала лечения — купирование одышки, улучшение самочувствия. Через 15 минут — ясное сознание, отсутствие одышки, сыпь побледнела, урежение ЧСС, ребенок уснул, — описывает Василий Жданов.Он рассказал, что спасать девочку помогала и врач из Челябинска.— Спасибо гинекологу Юле из Челябинска, которая четко, быстро и спокойно набирала лекарства. Спасибо моей жене Наташе, которая уверенно ассистировала мне при катетеризации периферической вены. Спасибо авиакомпании, что быстро принесли врачебную сумку и обеспечили комфортную работу нашей врачебной бригады. Это было важнее всей Кубы, — написал врач анастезиолог-реаниматолог.Единственное о чем попросил врач — положить больше пакетов с NaCl во врачебную сумку.В министерстве здравоохранения Челябинской области пока не обладают информацией о враче из Челябинска. Если у вас есть более полные сведения, присылайте на почту kpchel@phkp.ruК ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru