В Челябинске разработали электронный браслет, который помогает выявлять первые признаки коронавируса. С помощью датчиков прибор измеряет температуру тела, сердечный ритм и сатурацию — уровень кислорода в крови. Все эти показатели определяют в первую очередь при подозрении на COVID-19.Нейротрекер представляет собой браслет, который надевается на запястье. Его разработала команда «НейроТехнолоджи». По словам участника проекта, кандидата биологических наук Юрия Корюкалова, аналогов подобному браслету нет.— Умные часы регистрируют электрокардиограмму, в медицинских браслетах меньшей функций, потому что наш браслет будет еще наделен искусственным интеллектом, который сможет прогнозировать критические скачки давления, нарушения сердечного ритма, изменения в работе нервной системы, — объясняет Юрий Корюкалов.Разработчик отмечает, что идея создания браслета появилась у ученых давно, но пандемия коронавируса ускорила разработку. Сегодня подобные браслеты нужны как никогда. Они особенно пригодятся тем, кто проходит лечение от коронавируса на дому. Ведь нейротрекер способен передавать данные как на телефон владельца, так и заносить их в базу, доступную врачам. Это позволит медикам меньше контактировать с зараженными.Разработчики уже запатентовали новинку и готовятся к первым испытаниям.— После выхода нейротрекера на рынок каждый человек сможет купить «лабораторию на руке» и отслеживать самые важные показатели своего здоровья, — добавляют в компании.КСТАТИНедавно в Челябинске презентовали устройство по предиктивному анализу снимков компьютерной томографии, которая показывает поражения легких при коронавирусе и пневмонии. Программный продукт уже хорошо зарекомендовал себя во время пилотного использования в августе-сентябре 2020 года на базе клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета и ГБУЗ «Областная клиническая больница №3».За это время искусственным интеллектом было проведено более тысячи исследований, успешно выявлены признаки COVID-19, затемнения в легких, расширения аорты и другие проявления заболеваний.Чтобы научить искусственный интеллект распознавать болезни, используются обезличенные данные пациентов из PACS — медицинской системы передачи и архивации изображений. Среднее время обработки снимка с момента его получения из PACS и до отправки отчета программой составляет 3-5 минут.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru