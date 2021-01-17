Челябинская область отметила 87 день рождения со дня образования ростом зараженных коронавирусом, но вручением традиционной премии «светлое прошлое» в режиме оффлайн. Из-пандемии многие лауреаты, в том числе знаменитый путешественник Федор Конюхов, не смогли приехать, а зал был заполнен меньше, чем наполовину. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 18 января 2021.Год-маскарадНа XVII премию «Светлое прошлое» в Челябинск не побоялись приехать лауреаты и специальные гости — Народная артистка России Тамара Гвердцители и актер Эдуард Радзюкевич.— Прошел год, но какой! Год-маскарад, потому что всех обязали носить маски. Но людей, которые стирали полиэтиленовые пакеты, долго приучали к тому, что маска может быть одноразовой, — сразу пошутил ведущий и организатор премии, Народный артист России Олег Митяев.Тамара Гвердцители прилетела в Челябинск, чтобы исполнить для южноуральцев три песни. А 18 января она отмечает день рождения. Эдуард Радзюкевич сразу сделал комплимент городу, что в зале зрителей чуть больше, чем 25%, как в столичных театрах, а актеры давно соскучились по хорошим овациям.Выздоровевших большеНо статистика по коронавирусу в регионе не радует. По данным на раннее утро 18 января, за сутки зарегистрировано 303 новых случая заражения, в том числе у одного школьника. Но выздоровевших оказалось больше — выписано 379 человек.Растет и статистика смертности. Коронавирус унес жизни 16 пациентов. Восемь скончались непосредственно от ковида. У других были тяжелые сопутствующие заболевания.Тесты на коронавирус в ТКВ торговых комплексах Челябинской области несколько сотен человек сдали тест на коронавирус методом ПЦР. У посетителей брали мазок из носа и горла. Исследование прошла и главный редактор КП-Челябинск Юлия Реутова.— Я сдавала в ТК «Кольцо», очередь была небольшая, двигалась быстро. Сначала измерили температуру, затем дали заполнить анкету с паспортными данными. Я сдавала впервые, поэтому ожидала, что ощущения будут хуже, но все оказалось не так страшно. Единственное, смутила путаница с получением результатов. Моим знакомым сообщали по телефону, а нам сказали получать в поликлинике по месту жительства, в которую во время пандемии лишний раз ходить точно не хочется. Дали номер телефона, но предупредили, что дозвониться будет сложно. Попробуем все-таки узнать результат через 48 часов, — поделилась впечатлениями Юлия.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru