Гинеколог из Челябинска Юлия Чуланова, которая помогала спасать ребенка в самолете Кайо-Коко (Куба) — Москва, поделилась, что впервые столкнулась с подобной ситуацией.— Волнительно, безусловно, все. Но вдвоем всегда легче справиться. Ситуация очень неприятная и могла бы привести к непредсказуемым последствиям. Это наш долг и порыв души, — рассказала КП-Челябинск Юлия Чуланова.Как нам удалось узнать, Юлия Чуланова ведет прием в одной из частных клиник. На сайте медучреждения сообщается, что Юлия Сергеевна — врач высшей категории, стаж работы 13 лет.Напомним, через час после взлета с Кубы у шестилетней девочки заболела нога. Родители дали пол таблетки «Пенталгина» и уже через час у ребенка началась сильнейшая одышка, сыпь на теле, слабый пульс, спутанность сознания. Врачи сразу поняли: это анафилактический шок. Борт летел над Атлантикой и совершить экстренную посадку было некуда.К счастью, в самолете оказались врачи. Помимо Юлии с отдыха возвращались анестезиолог-реаниматолог из города Кемерово Василий Жданов, который сделал основную работу, и его жена Наталья — детский врач-эндокринолог.Все необходимое для неотложной помощи нашлось в аптечке у бортпроводников. Спасением девочки занимались втроем: Юлия быстро, четко и спокойно набирала лекарства, а Наталья ассистировала Василию, когда тот вставлял катетер в периферическую вену.— Анафилактический шок — это счет на минуты, — рассказал нашим коллегам КП-Кузбасс Василий Жданов.Через 10 минут у девочки начала проходить одышка, через 15 минут кожа стала приобретать привычный оттенок, одышка окончательно прошла, восстановился пульс. Вскоре девочка уснула, и все три врача с облегчением вздохнули. Тем временем в Шереметьево ребенка уже ждала бригада скорой помощи.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru