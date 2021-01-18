Южноуральцы получили возможность превратить «Умный ключ» компании «Интерсвязь» в «Транспортную карту» при помощи собственных смартфонов. Ранее для того, чтобы начать оплачивать проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах «синей таблеткой» нужно было провести ряд манипуляций возле одного из «Умных домофонов», а если такового рядом не было, обращаться в абонентские отделы. Теперь для активации достаточно приложить ключ к датчику на корпусе телефона. Информацию между устройствами передаст технология NFC.Иностранная аббревиатура расшифровывается, как «коммуникация ближнего поля» — технология беспроводной передачи данных на малом расстоянии. Радиус ее действия около 10 см. Информация считывается с помощью радиосигнала. Эта же технология позволяет, к примеру, оплачивать телефоном покупки в магазине.Над внедрением новой функции команда разработчиков трудилась с момента запуска проекта. Взаимодействие с NFC не только дает возможность активировать «Транспортную карту» с помощью телефона, но и открывает новые перспективы в развитии этой технологии. «Умный ключ» может стать полноценной альтернативой виртуальному кошельку, бонусной карте, пропуску в бассейн, фитнес-клуб, на завод или любое другое закрытое учреждение.Специально под внедрение новой функции разработчики обновили и раздел, посвященный «Транспортной карте» в мобильном приложении компании «Интерсвязь». Интерфейс сделали более интуитивно понятным, и справиться с активацией сервиса сможет даже ребенок или человек, который редко имеет дело со смартфонами. Достаточно следовать иллюстрированной пошаговой инструкции.— В наше время, когда IT-сфера развивается ежеминутно, люди очень быстро привыкают к комфорту. Он, по сути, и является основной целью каждой современной технологии. Любая проволОчка, которая получению максимально удобного пользовательского опыта, воспринимается общественностью как провал разработчиков. Поэтому для компании «Интерсвязь» важно развивать принципы «комфорта» в каждом нашем проекте. Использование технологии NFC подтверждает это, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард КалининВзаимодействие с NFC — не единственное нововведение, которое коснулось «Транспортной карты». В начале 2021 года разработчики реализовали функцию переноса денежных средств с одного ключа на другой. Если человек, к примеру, потерял ключ, достаточно заблокировать его прямо в приложении и сделать перенос на другой доступный гаджет. «Транспортная карта» компании «Интерсвязь» остается одним из самых выгодных способов оплаты проезда в общественном транспорте в Челябинске. При пополнении баланса на сумму более 700 рублей, пользователь получает скидку 10%. Также абсолютно для всех остается доступна услуга бесплатной пересадки.Новости компаний.