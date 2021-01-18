Отец троих детей, житель Карабаша Николай Зубов около года работал проходчиком на золоторудной шахте на Камчатке. Этой зимой он поехал туда в третий раз. Деньги платили неплохие – хватало, чтоб обеспечить большую семью, были большие планы на будущее.В канун Рождества произошла трагедия — во время монтажа вентиляционного трубопровода случился обвал. Трое рабочих смогли спастись, а Николай Зубов и его коллега, уроженец ДНР Дмитрий Горшняк оказались погребены под камнями.Родным прислали фото, а затем и тело. Поскольку времени прошло много, хоронили в закрытом гробу.— Опознать было сложно. Увидели шрам на переносице, решили, что он, — рассказали близкие погибшего.Спустя сутки после прощания убитых горем родственников шокировал звонок. Жена второго погибшего сообщила, что похоронили не того.— Вы не представляете, какой сейчас в семье творится ад… — продолжает наш собеседник. — Они похожи немного. У обоих есть шрам на переносице. Но супруга Дмитрия Заметила, что нет татуировки на руке.Тело Николая Зубова уже отправили в Челябинскую область. Его сопровождает жена Дмитрия Горшняка. Эксгумацию можно будет провести только после официального разрешения.— Прокуратура Карабаша отказалась принимать заявление. Они отправили нас на Камчатку. Якобы этим вопросом должны заниматься они. Скорее всего, ехать не придется — отправили электронное ходатайство. Попробуем решить вопрос через администрацию Карабаша, — рассказали родственники Николая Зубова.Родственники погибшего также намерены добиться всестороннего расследования и привлечь к ответственности виновных в случившемся на шахте ЧП и путаницы с телами.— Это же не первый случай у них. В 2019 году была авария. Сейчас уже нет возможности найти тех людей, — добавили родственники.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru