В Челябинской области планируют ликвидировать сразу два городских управления здравоохранения. Тем временем статистика заболеваемости возвращается к декабрьским показателям.На ранее утро 19 января минздрав зарегистрировал 302 новых случая заболевания коронавирусом. Из них трое — школьники С начала пандемии диагноз подтвердили 41 471 жителю региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 734 пациента.За день из больниц выписали 383 человека. Всего 27 188 южноуральцев переболели COVID-19.За сутки умерли 16 пацинетов. У 10 погибших коронавирус стал основной причиной смерти, у 6 человек были сопутствующие заболевания.Горздрава не станет за полгодаВ Челябинске и Карталах расформируют городские управления здравоохранения. Соответствующий законопроект в Заксобрание области внес губернатор Алексей Текслер.— Похожий процесс происходит в других субъектах. Это федеральный тренд. У нас в области ликвидируется управление здравоохранения в Карталах, где есть одна городская больница, и в Челябинске, это, по-моему, больше 20 медицинских учреждений, — рассказал КП-Челябинск председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков.Распустить подразделения планируют к середине 2021 года.— За этот период будет решен вопрос материально-технической базы, — добавил Сергей Буяков. — Наверно, ликвидация одного из дублирующих подразделений с учетом того, что это рекомендация министерства здравоохранения России, является хорошим решением.Еще в декабре 2020 года замгубернатора Ирина Гехт сообщила о роспуске и объяснила, какие изменения произойдут.В Челябинске установят памятник врачамВ Челябинске планируют установить памятник врачам. Такое предложение прозвучало во время аппаратного совещания в мэрии Челябинска.— Заксобрание Челябинской области поддержало нашу совместную инициативу по установке памятника врачам в сквере «Андреевского», — сказал председатель Городской думы Андрей Шмидт.Врач рассказала, как спасали девочку над АтлантикойГинеколог из Челябинска Юлия Чуланова рассказала, как спасали 6-летнюю девочку, у которой случился анафилактический шок на борту самолета Куба — Москва. Врач поделилась, что в первый раз попала в такую ситуацию.— Волнительно, безусловно, все. Но вдвоем всегда легче справиться. Ситуация очень неприятная и могла бы привести к непредсказуемым последствиям. Это наш долг и порыв души, — рассказала КП-Челябинск Юлия Чуланова.Как узнали журналисты КП-Челябинск, Юлия Чуланова ведет прием в одной из частных клиник. На сайте медорганизации сказано, что Юлия Сергеевна — врач высшей категории со стажем работы 13 лет.Напомним, через час после взлета у девочки заболела нога. Родители дали ей пол таблетки обезболивающего, после у ребенка кожа покрылась сыпью, началась сильная отдышка, ослаб пульс и появилось спутанность сознания. Врачи сразу поняли: это анафилактический шок. Борт летел над Атлантикой и совершить экстренную посадку было некуда.Помимо Юлии с отдыха возвращались анестезиолог-реаниматолог из города Кемерово Василий Жданов, который сделал основную работу, и его жена Наталья — детский врач-эндокринолог. Втроем специалисты смогли спасли ребенка, воспользовавшись аптечкой для неотложной помощи. Уже через 10 минут состояние девочки улучшилось, и она уснула.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru