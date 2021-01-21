Мне поставили два: сделала бесплатный тест на коронавирус в Челябинске, и вот что он показал

Журналист «Комсомолки» сдала анализы на антитела уже в 3-й раз Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске завершился третий этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. Сразу скажем, что он определяется не методом ПЦР, на который приглашали всех желающих в торговые комплексы, а по крови — смотрят антитела. На днях волонтерам (именно так называют участников исследования), в числе которых и журналист КП-Челябинск Ирина Фадюшина, начали рассылать результаты.

— Анализы брали в средине ноября. Осень прошлого года выдалась тяжелой: всплеск заболеваемости коронавирусом, в котором захлебывалась наша медицина. Горожане жаловались на огромные очереди и отказ врачей делать тесты на ковид.

Берут кровь на определение иммуноглобулинов G, которые синтезируются последними и являются «архивом» перенесенной инфекции Фото: Валентина ВАГАНОВА

Интересно, что во время сдачи анализов, в отличие от второго этапа, уже не спрашивали, контактировали ли вы с больными, ездили ли за границу. При том, что я за это время успела побывать в Москве и отдохнуть в Турции.

После новогодних праздников на почту пришел странный документ: «Ваш результат: антитела обнаружены — 2. Благодарим Вас за участие!». И никакого пояснения. Что такое «2»? Два антитела? Или «садись — два тебе за жизнь»?

В таком виде прислали результат теста

На сей раз повезло дозвониться до Центра гигиены и эпидемиологии по номеру, указанному в документе.

— Это коэффициент позитивности. Значит, у вас есть иммунитет. До единицы считается, что иммунитета нет, — ответили мне.

— А максимум сколько?

— У всех по-разному. Очень много результатов от 1 до 2, 3-4 есть. Максимум была 10. Это значит, что иммунитет выработался. Другое дело — надолго хватит или нет. Интересно, что на начальном этапе практически ни у кого не было антител.

В завершение разговора, мне сказали, что планируется еще и четвертый этап, пригласили принять участие.

Ранее мы разбирались, что такое коэффициент позитивности. В прошлый раз он был 2,3. Если в лаборатории использовали ту же самую тест-систему, то где-то 0,3 я уже растеряла. Хотя, по идее, уровень антител должен был, наоборот, подрасти.

В рамках исследования брали кровь из вены на определение иммуноглобулинов G к вирусу SARS-CoV-2. Они синтезируются последними и являются своего рода «архивом» перенесенной инфекции.

Врачи признались, что после нашего репортажа их узнают по фото Фото: Валентина ВАГАНОВА

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснял, что результаты надо сверять с инструкцией к конкретной тест-системе, по которой проводили анализ. При этом он отметил, что цифра действительно небольшая.

— Это говорит, что человек встречался с коронавирусной инфекцией. Такая встреча могла закончиться коротким бессимптомным носительством. Защищен человек от коронавируса или нет — вопрос дискуссионный, — отметил Александр Выгоняйлов. — Кроме самих антител у человека остаются клетки памяти. Может быть, в следующий раз, встретившись с этим вирусом, клетки памяти наработают дополнительные антитела и человек будет защищен. Если инфицирующая доза будет высокая, болезнь может развиться.

Он также не исключил, что это погрешность самого теста. Для сравнения: у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме, коэффициент позитивности может быть несколько десятков. То есть, чем сильнее человек болел, там больше антител выработал организм, чтобы победить заразу. Так что расслабляться рано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru