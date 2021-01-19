Сегодня, 19 января, на фабрике по производству дверей на Свердловском тракте вспыхнул пожар. На место стянулись несколько машин МЧС.— Сообщение о пожаре поступило в 12:25. По прибытию в ходе разведки было обнаружено горение в емкости для сбора опилок, находящейся на закрытой территории. Погибших и травмированных нет. До прибытия пожарных подразделений из соседнего цеха самостоятельно эвакуировались 250 человек. На месте работают 10 единиц техники, 35 человек личного состава, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МЧС России по Челябинской области.Пожар произошел по адресу Свердловский тракт, 11. По данным 2ГИС по этому адресу находится фабрика «Краснодеревщик». Наш корреспондент попыталась дозвониться в компанию, но трубку там никто не взял.Пожар еще тушат. Причины возгорания предстоит выяснить дознавателям.Обновлено в 14:49. Меньше чем через полчаса ранг сложности пожара был повышен до второго.— На месте организован штаб пожаротушения, работают несколько боевых участков. Угрозы распространения огня нет. Для ликвидации пожара привлечено 85 человек, 26 единиц техники, в том числе от МЧС — 35 человек, 10 единиц техники, — добавили в чрезвычайном ведомстве.Площадь и причина пожара уточняются.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru