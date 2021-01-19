Семья Устюговых возвращалась из Екатеринбурга, где провела выходные, домой в Кусинский район. По дороге трехлетней дочке стало плохо. Остановились на заправке, дали таблетку, подышали свежим воздухом и продолжили путь.— Проехали 70 километров, состояние стало ухудшаться. Ребенок ни на что не реагировал, периодически была рвота. Я дорогу не знаю, у кого просить помощи... Увидел экипаж ДПС и решил обратиться к ним, — вспоминает глава семейства Василий Устюгов.В это время службу несли инспекторам ДПС Артем Ершов и Дмитрий Тепляков.Девочка уже была в бессознательном состоянии. Сотрудники ДПС посадили маму и малышку в автомобиль и помчались в ближайшую больницу — в город Касли.— Оценив экстренность ситуации, нами было принято решение не дожидаться кареты скорой помощи, а самим в кратчайшие сроки доставить ребенка в медучреждение, — рассказал инспектор ДПС Артем Ершов.По дороге полицейские позвонили в больницу, чтобы медики были наготове. Ребенка сразу перевели в реанимацию, где оказали необходимую помощь. Как оказалось, у малышки был приступ эпилепсии. Девочку спасли, а счастливые родители отправили благодарность в Госавтоинспекцию.— Хочется от всей души, от всего сердца поблагодарить сотрудников. Если бы не они, не знаю, что могло произойти… в голове уйма всего. Больше вас спасибо, сейчас с ребеночком все в порядке, — продолжает папа девочки.Устюговы направили благодарность в адрес УГИБДД по Челябинской области.Похожая история была недавно на юге Челябинской области. Семья из Фершампенуаза повезла ребенка с подозрением на аппендицит в Магнитогорск, но по дороге заплутала. Чем закончилась эта история, — читайте по ссылке.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru