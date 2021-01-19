Ученика средних классов одной из челябинских школ довели до нервного срыва, затравив за отзывы на сайте после конфликта с учителем. К решению проблемы подключили уполномоченного по правам ребенка.— После конфликта между учителем и учениками, один из них выразил свое мнение по этому поводу на сайте школы в отзывах, — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. — Ученик высказался в нормальной, корректной форме, без перехода на личности и не используя нецензурные слова. В школе, конечно, стали искать того, кто это сделал.В итоге школьник признался маме, что отзыв написал он. По словам Евгении Майоровой, мама сказала, что сор из избы не выносят и попросила извиниться перед директором.— Извинения принесли. Только это не помогло. На ребенка началось давление, — говорит уполномоченный. — Его принудительно перевели в другой класс. Сейчас он дома на больничном с нервным срывом. Стоит даже вопрос о смене школы.Сегодня, 19 января, уполномоченный с представителем комитета по делам образования встретились в школе с учителями, директором, психологом, чтобы оценить ситуацию.— Нам предстоит большая работа. Возможно, если школа нам пойдет навстречу, будем привлекать медиатора — человека, который профессионально поможет разрешить конфликт, — комментирует Евгения Майорова. — Он длится уже давно. И ранее ситуация ограничивалась тем, что с учениками и родителями вели серьезные разговоры, внушение. После работы медиатора мальчик сам примет решение, оставаться ему в этой школе или нет.В любом случае школа останется на контроле уполномоченного, так как ее не устраивает воспитательная работа, организованная в ней.Евгения Майорова напоминает, что дети имеют право выражать свое мнение, а сайты и соцсети и созданы для обратной связи.— Я думаю, наша задача — учить детей защищать свои права и аргументированно обосновывать свою позицию. «Закрывать им рты» бессмысленно и просто неуважительно по отношению к ним, — говорит Евгения Майорова. — Школа занимает важное место в системе воспитания детей, формирования идеалов и ценностей. Но так их формировать нельзя и такое отношение к детям недопустимо. Даже если ребенок не прав в ваших глазах, он имеет право на свое мнение, отличное от вашего.Евгения Майорова напоминает, конфликты в школьной среде есть всегда.— Школа должна быть заинтересована в том, чтобы дети умели эти конфликты разрешать, а не искать виноватых, — говорит уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. — Школы не должны закрываться, если есть проблемы — они должны привлекать медиаторов.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru