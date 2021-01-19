Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, чумы и страха, Ренессанса и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд в грандиозном шоу MIRROR OF ENIGMA!Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир! Кто она — невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов DepecheMode, DuranDuran, Enigma, LimpBizkit, TheBeatles, Rammstein, мистика григорианского хорала и непередаваемая красота мрачных легенд европейской готики — это одно из лучших мировых шоу.Красиво, душевно, поражающе! Нереальный восторг! Это не концерт, это магическая инсталляция!3 апреля в конгресс-холле произойдут волшебство и очарование, невероятные сочетания звука, света, декораций и образов артистов.Виртуозная игра музыкантов, магия голосов хора ENCHANTED VOICES и уникальный вокал KSANA восхищают. Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. MIRROR OF ENIGMA уже покорило сердца зрителей миллионом различных эмоций и чувств, увлекая в загадочные глубины волшебного Зеркала!Меры, предпринятые для безопасности мероприятия:1) Рассадка с учетом социальной дистанции. Попасть на спектакль смогут не более 50% зрителей.2) Установка в помещении дозаторов с антисептиками.3) Дезинфекция перед каждым сеансом всех контактных поверхностей специальными санитарными средствами.4) Очистка и обеззараживание воздуха при помощи профессиональных рециркуляторов.Что: Gregorian opera. Ksana&EnchantedvoicesКогда: 3 апреля 2021 года, начало в 19.00.Где: Конгресс-холл Центра Международной торговли, г.Челябинск, пр.Ленина, 35.Купить билетыСтоимость билетов: 900 — 2900 руб.Возрастное ограничение: 16+На правах рекламы.