Евгения Ямщикова — практикующий астролог, эксперт по деловой астрологии и бизнес консультированию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня очередная красивая дата — 21 января 2021 года. Что ждать от совпадающих чисел, — мы спросили у астролога Евгении Ямщиковой.

— Люди всегда придают значения красивым датам, но это не всегда значит, что будет суперклассный день. Сегодняшний день знаменуется продуктивностью и повышенной энергией, когда нужно строить планы. Стоит загадать желание, но не как мечту, а именно расписать план-стратегию по развитию себя в будущем, — рассказала радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Евгения Ямщикова.

Она также отмечает, что день эмоциональный и могут быть конфликты.

— День довольно напряженный и продуктивный. Это день, когда завершить старые дела, они сами будут на это намекать, — добавила астролог.

А как проходит этот день у вас? Пишите в комментариях!

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