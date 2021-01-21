Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус не дает расслабиться. Ежедневно в Челябинской области регистрируют новые случаи заражения и летальные исходы от COVID-19. Роспотребнадзор за сутки передает под наблюдение врачей более 818 человек, а челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова отстраняют от игр НХЛ за нарушение антиковидных правил.

Челябинская область

Статистика заболеваемости коронавирусом в Челябинской области ежедневно пополняется на несколько сотен заболевших. По данным на 21 января, в регионе за сутки зарегистрировали 394 новых случая COVID-19, среди которых один школьник. С начала пандемии число заболевших, как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, достигло 42 361.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Справился с болезнью 361 пациент, а с начала пандемии больничные палаты покинули 28 268 человек. Но под присмотром врачей еще остаются 12 502 зараженных.

За сутки от коронавируса скончались 15 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли десять пациентов.

Оценка Роспотребнадзора

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 24 января. Ежедневно о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе и мерах профилактики COVID-19 отчитывается управление Роспотребнадзора по области.

Больше всего случаев заражения в регионе 21 января выявили в Челябинске. Фото: Артем КИЛЬКИН

— Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная, — отметил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. — За прошедшие сутки управлением передано в больницы 818 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

В регионе больше всего зараженных COVID-19 за минувшие сутки в Челябинске — 97, в Магнитогорске — 45, Копейске — 28, Миассе — 15, Саткинском районе — 14, Златоусте — 12.

В остальных городах и районах региона менее десяти случаев заражения коронавирусом. Ни одного — в Верхнем Уфалее, Локомотивном, Усть-Катаве, Чебаркуле, Варненском, Пластовском, Троицком и Чебаркульском районах.

Нарушение антиковидных правил хоккеистом

Перед началом сезона Кузя успел побывать в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воспитанника челябинского хоккея Евгения Кузнецова и его одноклубников по Washington Capitals Александра Овечкина, Дмитрия Орлова и Илью Самсонова отстранили от игр и тренировок за нарушение антиковидных норм. Во время выезда русские легионеры собрались в одном гостиничном номере и находились там без масок.

Сам клуб оштрафовали на приличную сумму — $100 тысяч.

Даже пьяные в масках

«Через нос и рот вирус не доберется, а через подбородок может атаковать нехило», — шутит Сергей Минаев

История из Челябинска засветилась в блоге главреда журнала Esquire Сергея Минаева. Писателя зацепило видео из челябинского супермаркета, где пьяный покупатель уснул между полками.

— Он лежит, и у него самое характерное — масочка. Пьяный-пьяный, а про карантин помнит: что через нос и рот вирус не доберется, а через подбородок может атаковать нехило, — отмечает Сергей Минаев.

Это были все новости о коронавирусе на 22 января 2021 года.

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