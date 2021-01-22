Ликвидация горздрава: депутаты Челябинска поддержали законопроект

21 января на первом в этом году заседании комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике депутаты поддержали законопроект по ликвидации горздрава Челябинска.

На сегодняшний день в собственность Челябинской области перешли 96 муниципальных учреждений здравоохранения, процедура полностью завершена в 37 муниципальных образованиях. Планируется, что затянувшийся на годы процесс передачи больниц и поликлиник Челябинского городского округа, а также Карталинского муниципального района в ведение регионального Министерства здравоохранения завершится к 31 июля 2021 года.

Депутат Законодательного Собрания, Председатель Правления регионального отделения политической Партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Челябинской области Степан Фирстов, ранее выступавший с инициативой о ликвидации Горздрава, прокомментировал итоги заседания комитета:

— Наша фракция неоднократно высказывала свое мнение о необходимости завершения процесса передачи медицинских организаций в государственную собственность. Это, безусловно, важныйпациентоориентированный процесс, который позитивно скажется на уровне финансирования и качестве медицинских услуг в регионе: появится возможность создания единой системы управления, будет обеспечена оптимальная маршрутизация пациентов, равномерное распределение коечного фонда, материально-технической базы. Но тут нужно понимать, что этот процесс должен был быть завершен уже несколько лет назад, а сегодня мы слышим от Министра здравоохранения, что через полгода все необходимые процедуры будут завершены. Очень важно не потерять имеющиеся у нас ресурсы, должным образом организовать инвентаризацию и передачу площадей и оборудования, а самое главное — сохранить врачей и медицинский персонал. Мы сегодня высказали свои опасения по этому вопросу именно потому, что, по нашему мнению, этот процесс затянулся из-за частой смены министров здравоохранения и их первых заместителей. За последние годы у нас в области сменилосьшесть или семь министров. Совершенно невозможно говорить о какой-то линии развития здравоохранения региона, если у нас нет стабильности. Мы — последний субъект Российской Федерации, в которомэтот процесс еще не завершен, хотя Челябинская область всегда была впереди, к чему мы и должны стремиться.

Комитет Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике законопроект поддержал и рекомендовал принять его сразу в трех чтениях на заседании областного парламента 28 января 2021 года.