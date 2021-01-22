Хоккейные баталии на новых площадках: в Челябинске стартовал турнир среди детских дворовых команд

Матч-открытия прошел на новой хоккейной площадке. Фото ХК "Трактор".

В этом году организаторы заявили на турнир команду девочек. По словам руководителя Детской дворовой хоккейной лиги (ДДХЛ) Александра Торопина на лед выйдет команда, представляющая хоккейную школу Сергея Макарова.

— На общем собрании тренерского совета было принято такое решение. Дело в том, что команде девушек по регламенту нельзя выступать, но было сделано исключение, потому что девчатам нужна хоккейная практика, опыт. Тем более, что в скором времени хоккейный клуб «Трактор» намерен создать свою женскую хоккейную команду и заявить ее для участие в чемпионате страны. Кстати, как показывает практика, мальчишки в играх с девчатами ведут себя не так агрессивно, стараются не обижать девочек. А у самих девчат уже есть опыт участия в матчах с ребятами. По две-три девчонки постоянно выступают за команды пацанов, — отметил Александр Торопин.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

В турнире будут участвовать команды в двух возрастных группах. Фото ХК "Трактор".

А первый матч уже традиционного шестого областного турнира Детской дворовой хоккейной лиги прошел на недавно отстроенной хоккейной коробке около школы №129, что в Курчатовском районе Челябинска. К слову, это один из пяти новых хоккейных кортов, открытых в рамках совместного проекта Русской медной компании и хоккейного клуба «Трактор». Прежде на этом месте была «потрепанная» годами хоккейная площадка. А сейчас здесь современный корт — с безопасными пластиковыми бортами, сетками ограждения, скамейками для команд и судей, светодиодным освещением. Все корты построенные по совместному проекту оснащены по таким же высоким стандартам.

Игроки упражнялись в точности и силе бросков. Фото: ХК «Трактор»

Для справки: В Челябинске новые современные хоккейные площадки открыты по адресам: около СОШ №129 (Курчатовский район), образовательного центра № 3 имени Валерия Белоусова (Тракторозаводский район), у СОШ № 68 (Ленинский район), рядом с СОШ № 24 (Металлургический район). Новая оборудованная хоккейная площадка также открыта в Коркино. Стоимость проекта порядка 30 млн рублей, в эту сумму входит проектирование, стоимость кортов, строительство инфраструктуры, проведение всего комплекса работ, а также затраты на оплату работы инструкторов и специалистов по заливке и подготовке льда.

ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Матч-открытия Детской дворовой хоккейной лиги стал первой официальной игрой на новой площадке (она станет домашней площадкой для команды «Трактор-РМК» из школы №129). А перед началом мастер-класс для ребят провели хоккеисты «Трактора». Кстати, такие мастер-классы по словам генерального директора ХК «Трактор» станут традиционными. Так, примеру, в конце прошлого года на новом хоккейном корте около дворца спортшколы «Трактор» провел для юных игроков двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Это был настоящий праздник для всех ребят.

С забитым голом партнеров всегда нужно поздравить. Фото: ХК «Трактор»

После открытия сезона Детской дворовой хоккейной лиги главный тренер Детской дворовой хоккейной лиги Сергей Арефьев не скрывал эмоций:

— Дети целый год ждали этого матча, открытия зимнего сезона. Тем более, сейчас есть такие современные площадки. Ребята из 129-й школы прежде играли на старенькой площадке, а теперь можно сказать перешли на новый уровень. Для них это первый турнир при поддержке «Трактора». Для юных хоккеистов это большой толчок для роста мастерства, ведь многие мечтают играть в хоккей на высоком уровне, попасть в команду мастеров «Трактора». Кстати, сейчас на этой площадке ребята тренируются под руководством профессионального наставника.

Тренеры дают установки перед игрой. Фото ХК "Трактор".

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин подчеркнул, что проект, который реализуется клубом и Русской медной компанией направлен на развитие инфраструктуры дворового хоккея.

— Наш проект активно развивается. И мы видим, что на новых площадках не только проходят тренировки, катаются все желающие, но вместе с Детской дворовой хоккейной лигой мы даем жизнь этим хоккейным кортам, проводим такие популярные турниры. Состязания привлекают большое число команд, — подчеркнул Иван Савин.

На хоккейных кортах могут кататься все желающие. Фото ХК "Трактор".

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Еремин, директор Челябинского обособленного подразделения Русской медной компании:

— Благодаря нашему совместному проекту было построено пять новых коробок, — четыре в Челябинске и одна в Коркино. Отрадно видеть, что они востребованы, до поздней ночи можно увидеть на льду и детей и взрослых. И то, что сейчас проводятся турниры, где в командах собрались жители соседних дворов, молодежь, — все это показатель того, что проект действительно приносит пользу.

На скамейке запасных всегда можно перевести дух и подготовиться к выходу на лед. Фото: ХК «Трактор»

ДЛЯ СПРАВКИ

В турнире Детской дворовой хоккейной лиги принимают участие 12 детских дворовых команд от общеобразовательных школ города и области. Команды поделены на две возрастные группы: 2005–2007 г.р. и 2008–2010 г.р. В младшую группу вошло 11 команд. В старшей — восемь.

Турнир завершится в середине марта. Фото ХК "Трактор".

Областной чемпионат ДДХЛ продлится до середины марта. Команды сыграют по круговой системе: по одной игре дома и в гостях. Запланировано провести розыгрыш плей-офф. Финальный матч должен пройти на арене «Трактор». Там же пройдет церемония награждения команд победителей и призеров и лучших игроков турнира.