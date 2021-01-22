Не пройти, не проехать: в Усть-Катаве из-за нечищеных дорог машины не могут вывозить скопившейся мусор

К мусорным контейнерам технике не подобраться.

Кадры, похожие на «прифронтовые сводки». Автомобили коммунальных служб тщетно пытаются пробиться к контейнерным площадкам.

— Улица Порошина, 24. Крутой спуск, очень скользко. Хорошо, я могу спуститься, а выезжать? Тут еще провода электрические низко. Не задеть бы… Елки-палки! А выезжать как? Да тут вообще не развернуться! — возмущается водитель многотонного автомобиля коммунальной службы регионального оператора МУП «Комритсервис».

Техника элементарно не может проехать.

Его негодование можно понять. На фото и видео отчетливо можно увидеть, что дороги, которые ведут к контейнерным площадкам для сбора мусора элементарно не чистятся. Водитель негодует и по поводу того, что сами мусорные баки нередко «запрятаны» в глубине проезда.

— Из-за сугробов здесь вообще не проехать. Все завалено. Дорога узкая. Пройти-то сложно. Летом здесь с грехом пополам можно проехать и развернуться, да и то проблематично, а зимой? Кошмар какой-то. Кто чистить-то будет, — водитель продолжает съемку и комментарии.

Машина продирается-таки к площадке – мусор нужно вывозить. Но вот дороги… Из-за безобразия, которое творится в дворовых проездах, мусор накапливается, и это тоже не добавляет «плюсиков» администрации Усть-Катавского городского округа.

«Путешествие» по усть-катавским «горе-дорогам» продолжается. Едем дальше. Следующая контейнерная площадка. Мощная техника и та пасует перед возникшими проблемами: площадка расположена рядом с крутым оврагом.

Автомобили приходится вытаскивать из снежного плена.

— Мне без цепей не заехать и не выехать, — горестно вздыхает водитель. — Одно движение и просто могу свалиться по склону в овраг. Какая светлая голова додумалась так площадку устанавливать. С такими сугробами любая машина превратится в боб для бобслея… Кто мой КАМАЗ будет оттуда вытаскивать? Никто меня оттуда не выдернет.

Дальше-больше. На очередной точке автомобиль на нечищеной, скользкой «дороге», продираясь к цели, сносит в сторону. Приходится вызывать подмогу, и вытаскивать машину на тросе.

— Батюшки, как же вы тут проедите. Нам ходить-то здесь почти невозможно. Забыли про нас, — жалуется одна из местных жительниц.

Контейнерные площадки в "снежной западне".

Поколесив по Усть-Катаву создается такое ощущение, что здесь не XXI век. Городские власти, похоже, забыли, что улицы и проезды должны очищаться от снега. Или живут по принципу – зачем, весной все само растает и «рассосется». И это в горнозаводской зоне, где зимы, как правило, снежные. Наметает высоченные сугробы. Однако, такие зимние пейзажи не в радость тем, кто обслуживает горный кластер Челябинской области, и, в частности, Усть-Катавский городской округ.

Задача регионального оператора – МУП «Комритсервис» - оказание услуг по обращению (вывозу) с твердыми коммунальными отходами с собственником ТКО, вывозу из мест сбора ТКО в зоне деятельности регионального оператора (пять территорий горного кластера, включая Усть-Катавский городской округ).

Контейнерные площадки в "снежной западне".

Задача же муниципальных властей – обеспечить проезды для транспорта к контейнерным площадкам, где производится сбор мусора, обеспечение порядка на этих площадках. Однако, как показывает практика, в Усть-Катаве решением таких задач себя особо не утруждают. Вот и приходится большегрузному транспорту пробиваться через снежные заносы (к сожалению, дорогами эти проезды назвать язык не поворачивается).

Из-за такой халатности в Усть-Катаве «попахивает» очередным мусорным коллапсом. А недавние снегопады добавили «огня». В МУП «Комритсервис» сообщили, что уже не раз обращались к местным властям, но дело пока не сдвинулось с мертвой точки.

В администрации Усть-Катавского городского округа рассказали, что бросили все силы на расчистку снежных завалов – особенно проблемных участков, и не ожидали, что последние снегопады будут такими обильными.

Контейнерные площадки в "снежной западне".

Остается только надеется, что обещания сбудутся. Ведь из-за нерасторопности муниципальных властей в Челябинской области уже не раз случались «мусорные коллапсы» — когда регоператор по независящим от него причинам элементарно не имел возможности вывозить мусор с контейнерных площадок.