Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 января: продление режима, бесплатные тесты и закрытие госпитальных баз

Коронавирусные ограничения будут действовать в Челябинской области еще месяц — до 21 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главной новостью накануне, связанной с коронавирусом, стало продление режима повышенной готовности. Ограничительные меры будут действовать в Челябинской области еще месяц — до 21 февраля. Такое решение принял губернатор. Люди старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию с 25 января по 7 февраля и 8 по 21 февраля.

Статистика по заболеваемости коронавирусом продолжает идти вверх, ежедневно пополняясь на несколько сотен заболевших. Так, накануне COVID-19 подтвердился еще у 293 южноуральцев, среди них двое школьников. С начала пандемии в области зарегистрировано 42 654 случаев заражения, случаев выздоровления — 28 641 (+373), летальных исходов — 1565. За прошедшие сутки умерло 16 пациентов: 11 непосредственно от ковида, еще у пятерых были серьезные хронические заболевания.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Бесплатные тесты на COVID-19

Южноуральцев снова приглашают сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно. С собой нужно взять только паспорт, полис и маску. А за два часа до тестирования ничего не есть и не пить. Людей с признаками болезни просят не приходить, а вызвать врача на дом.

Где и когда можно бесплатно сдать тест на коронавирус?

Челябинск:

23 и 24 января

ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00.

ТК «Космос» с 14:00 до 17:00.

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00.

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00.

ТК «Алмаз» («Леруа Мерлен») с 14:00 до 17:00.

ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00.

Также в Челябинске тестирование для всех желающий 24 января пройдет в ГКБ №1 (Воровского, 16, кабинет №103) с 9:00 до 14:00.

Аша:

ТК «ДНС»: 23 января с 11:00 до 14:00.

Златоуст:

ТК «Тарелка»: 23 и 24 января с 11:00 до 15:00.

Карталы:

ТК «Светофор»: 23 января с 11:00 до 13:00.

ТК «Доброцен»: 24 января с 11:00 до 13:00.

Копейск:

ТК «Слава»: 23 и 24 января с 10:00 до 13:00.

Кыштым:

ТК «Квартал»: 23 и 24 января с 9:00 до 11:00.

Магнитогорск:

23 и 24 января

ТК «Континент» с 10:00 до 12:00.

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00.

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00.

Миасс:

ТК «Слон»: 23 и 24 января с 12:00 до 15:00.

Пласт:

ТК «Раздолье»: 23 и 24 января с 10:00 до 14:00.

Сатка:

ТК «Факел»: 23 и 24 января с 11:00 до 12:00.

Южноуральск:

ТК «Южный»: 23 и 24 января с 10:00 до 12:00.

Дети на карантине

В Челябинской области на карантин по COVID-19 закрыли один класс в школе и три группы в детских садах. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Еще 20 классов в разных южноуральских школах закрыто на карантин по ОРВИ. Случаев, чтобы из-за ковида закрыли всю школу, в регионе нет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Вакцинация: 55 тысяч новых доз и список противопоказаний

Челябинская область на следующей неделе получит еще 55 600 доз вакцины «Спутник V». Напомним, что с 1 февраля все желающие привиться смогут подать заявку на Госуслугах. Сейчас, по словам Ирины Гехт, идет плотная работа с предприятиями по вакцинации сотрудников: «ММК» — в Магнитогорске, «ЧКПЗ», «ЧТПЗ» и «Мечел» — в Челябинске. На сегодняшний день прививку сделали 11 823 жителя области.

Если вы тоже хотите сделать прививку, обратите внимание, у нее есть противопоказания. О них рассказал глава областного минздрава Юрий Семенов: это это аллергия, индивидуальная непереносимость, симптомы ОРВИ, недавно перенесенный ковид.

С 1 февраля записаться на прививку от коронавируса можно на Госуслугах. Фото: Мария ЛЕНЦ

В больницах сворачивают «ковидные» койки

Власти отмечают, в регионе снизилось число госпитализаций больных коронавирусом. А значит постепенно больницы, переоборудованные под госпитальные базы, будут возвращаться к обычной работе. Количество мест для ковидных больных сначала уменьшат с 8 до 4 тысяч, а потом и до 2,5 тысяч. Об этом заявила на брифинге первый замгубернатора Ирина Гехт.

В привычном режиме уже заработали больницы в Верхнеуральске, Еткуле, Карталах, Сосновском районе, ГКБ №3 в Миассе, челябинская детская ГКБ № 7. В областной клинической больнице № 3 пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения вернули 40 коек. В ГКБ № 1 Челябинска вернулся к обычной работе хирургический корпус.

На следующей неделе свернут «ковидные» койки в ГКБ № 11 Челябинска, а также в больницах Копейска, Каслей, Миасского, Увелки, Катав-Ивановска,Трехгорного и Златоуста. В саткинской больнице в терапию вернут 120 коек. Заработают в нормальном режиме психоневрологический диспансер, Центр охраны материнства и детства и ГКБ № 3 в Магнитогорске. Также госпитальную базу уберут в областном госпитале ветеранов войн.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 января 2021 года.

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