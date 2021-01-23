В Челябинске провели уникальную операцию щенку, выброшенному на улицу из-за редкой болезни

Эми со своим доктором. Фото: Баграт Агажанов

Щенок Эми из Челябинска родилась с редкой патологией — рекурвацией коленного сустава. Простыми словами, одна ее лапка была вывернута назад, как у кузнечика. Лохматая кроха не могла ходить, только ползала. Поэтому хозяева решили избавиться от нее и бросили в коробке на остановку. Собака могла погибнуть на улице от голода и холода, но неравнодушные люди не оставили ее в беде.

Бедолагу подобрала молодая пара. Ребята приютили щенка, дали кличку и решили вылечить. Однако сделать это оказалось непросто. Ветеринары отказывались лечить животное со сложной патологией и советовали усыпить. Но новые хозяева наотрез отказывались от эвтаназии и продолжали искать ветеринара, который спасет питомца. И нашли! Операцию согласился провести челябинский ветеринар Баграт Агажанов.

— У Эми рекурвация коленного сустава. Случай уникальный, я никогда таких операций не делал. Проконсультировался с московскими специалистами, с уфимскими специалистами. Московские коллеги сказали, проще ампутировать конечность. Коллеги из Уфы рекомендовали установить артродез, разрушить полностью суставную поверхность. Я решил не ампутировать, не разрушать сустав, поступить другим образом, — рассказал Баграт корреспонденту КП-Челябинск. — Просто повернул сустав в необходимом направлении, установил артродез с сохранением суставных поверхностей, и надеялся, что связки, мышцы те, которые тянут коленку в обратку отключатся, а те, что должны крутить коленки в нужном направлении начнут работать правильно. И мой план сработал!

С момента операции прошло полгода. Эми восстановилась и теперь она абсолютно здоровый щенок: носится по двору во время прогулок, играет с хозяевами, гоняет кошек и голубей. Баграт предполагает, что в Челябинске подобные операции животным еще не делали. Однако теперь такая практика есть, и у питомцев с редкой патологией появился шанс на полноценную жизнь.

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