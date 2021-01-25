«Здоровый разговор»: в Санкт-Петербурге открылся пятый филиал клиники «Источник», для которого были «выписаны» лучшие врачи

На встрече в обновленной студии радио «Комсомольская Правда» ведущий специалист по ЭКО клиники «Источник» Надежда Марковна Эрлихман ответила на вопросы Алеси Крупаниной в рамках передачи «Здоровый разговор». Это была уже не первая встреча в эфире с клиникой «Источник», которая несколько месяцев назад вышла на Петербургский рынок. В Челябинске «Источник» знают все: четыре клиники и своя «Скорая помощь».

В Санкт-Петербурге открылся пятый филиал, для которого были «выписаны» лучшие врачи, а комплектация новейшим оборудованием подчеркнула амбициозность проекта. Клиника, открывшаяся в Финском переулке, неподалеку от площади Ленина, занимает здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров и объединяет сразу несколько направлений: многопрофильную поликлинику для взрослых, центр травматологии, ортопедии и спортивной медицины и отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Здание занимает шесть этажей, где работают специалисты, оказывающие медицинские услуги по более чем пятидесяти направлениям:терапия, ортопедия, гинекология, ревматология, эндокринология, гастроэнтерология, колопроктология, оториноларингология, офтальмология, урология,эндоскопия, ультразвуковая и функциональная диагностика и т.д. В клинику можно прийти, и сразу в одном месте пройти всех специалистов, сдать все необходимые анализы.

Одним из знаковых направлений, на которое делается акцент в клинике, является отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Здесь проводят не только полное обследование пары, лечение бесплодия — и женского, и мужского, но при необходимости, подготовку к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) и саму процедуру. Сегодня в «Источнике» проводят как коммерческие протоколы, так и экстракорпоральное оплодотворение по квотам ОМС.

— В какой момент пара понимает, что что-то не так и надо идти к репродуктологу?

— Есть определение Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): о диагнозе «бесплодие» может идти речь, если в паре до 35 лет в течении года регулярной половой жизни без контрацепции не наступает беременность, если пара старше, к репродуктологу надо обращаться, не откладывая, если зачатие не наступает в течении полугода.

— Почему на прием должна прийти именно пара?

— Репродуктолог, благодаря опыту, уже в разговоре не только с женщиной, но и мужчиной может понять причины, по которым не получается зачатие. Собрав анамнез, назначить обследования и анализы, которые помогут выявить дополнительные причины. В данном случае очень важно, чтобы пара обследовалась одновременно. Мужчина направляется к андрологу, а женщиной занимается репродуктолог. Также надо обследовать пациентов на другие заболевания, пролечить, а для хронических добиться ремиссии. В «Источнике», напомню, есть многопрофильная поликлиника, поэтому сделать это можно в одном месте, одной командой врачей.

В клинике «Источник» очень ответственно подошли к выбору оборудования, поэтому тут совершенно исключен «человеческий фактор» и не может быть ошибки в системе идентификации. При помощи специальных меток помечается емкости с биоматериалом именно одной пары и его невозможно перепутать. Система чистых помещений за счет многоуровневой системы фильтрации воздуха и практически вакуумной целостности, позволяет практически исключить взаимодействие окружающей среды с клеткой, а в инкубаторах поддерживается среда, сходная с материнской утробой.

— ЭКО — это же недешево. Какие варианты оплаты может предложить клиника?

— Стоимость программы начинается от 150 тысяч рублей. Это цена без стоимости лекарственных препаратов. С учетом того, что протокол растянут по времени: стимуляция, пункция, перенос — оплата также может производиться за каждый этап. Кроме того, эту сумму можно оплатить в рассрочку, которую предоставляет банк Тинькофф. Также клиника «Источник» включена в реестр медицинских организаций, проводящих ЭКО по ОМС, любая женщина, имея полис и направление, может обратиться в клинику за этой услугой и пройти ее за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. В программу по ОМС включена и стандартная программа ЭКО, и программа ИКСИ. Ждем к себе не только жительниц Санкт-Петербурга, ЭКО по ОМС мы можем провести для женщин из любого региона страны. В клинике действует спецпредложение «Теплый прием» для жительниц других регионов. В него входит трансфер из аэропорта или вокзала, проезд в клинику, специальные цены в достойных отелях, по желанию — даже экскурсионная программа.

Противопоказанием для проведения протокола может стать сниженный овариальный резерв, онкологические или психические заболевания, есть официальный список, утвержденный приказом Минздрава РФ, с которым может ознакомиться каждый желающий.

— Когда я готовилась к эфиру, почитала об ЭКО, увидела, что есть и негативное отношение к этому вопросу.

— Люди, которые понимают, что другой возможности иметь детей у них нет, лишаются последних сомнений после того, как получают исчерпывающие объяснения специалистов. Это в любом случае — их клетки, которые на начальном этапе соединяются и культивируются в эмбриолаборатории, а потом развиваются в организме матери по тем же законам, как и при естественном зачатии.

— Что из себя представляет сама технология ЭКО?

— На первом этапе женщине вводятся гормональные препараты, благодаря которым удается вырастить пул фолликулов. Потом назначается специальный препарат для дозревания и отсоединения клеток, которые затем под контролем УЗИ тоненькой иголочкой пунктируются и собираются. Эмбриолог очищает яйцеклетки, помещает их в пробирку, где естественным образом они оплодотворяются — если мы говорим о классическом ЭКО. Если это программа ИКСИ, когда есть мужской фактор, выбираются лучшие сперматозоиды, которые принудительно вводятся в яйцеклетки. После оплодотворения в течении пяти дней за клетками наблюдают в эмбриоскоп прямо в инкубаторе, а после достижения ими стадии бластоцисты их переносят в полость матки пациентки. Через две недели, с результатом ХГЧ пациентка приходит на повторный прием. По статистике клиники, беременность наступает в 43-47 %протоколов.Конечно, успех зависит от многих факторов: возраста женщины, состояния ее здоровья и т.д.

Мы стремимся и убеждаем наших пациентов, что переносить надо только одну бластоцисту. Тем более современные технологии позволяют выбрать генетически здоровый эмбрион. Если в процессе оплодотворения их получилось несколько, оставшиеся можно заморозить. Криоконсервированные эмбрионы пара может использовать, если беременность не получилась с первого раза, или для того, чтобы родить второго, третьего ребенка.

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