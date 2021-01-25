Из постели сразу на лекцию: первокурсница из Челябинской области полгода учится на дистанте и мечтает о парах и общаге

Александра почти полгода учится в УрГУПС, но за учебный год не была там ни разу из-за дистанта. Фото: из архива героя публикации, vk.com/park_urgups

Первокурсница Александра Шерстобитова сегодня празднует День студента дома, в Нязепетровске. Хотя учится в Екатеринбурге, в Уральском государственном университете путей сообщения. Из-за коронавируса вуз перешел на дистант. И в его стенах Саша была всего раз — на дне открытых дверей, почти год назад, и своих однокурсников практически не знает.

СТУДЕНЧЕСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Бессонные ночи в общаге, «бичпакеты» с майонезом, зазывания халявы в форточку, сверлящий взгляд препода, который отшибает память, — про все это Саша знает только по рассказам. Самые важные моменты студенческой жизни проходят у нее в прямом эфире. День первокурсника, например, они с ребятами отмечали в Инстаграме. Пели, танцевали, читали стихи, проводили конкурсы, но все в онлайне.

Первую сессию Саша уже сдала — автоматом. А ее одногруппники еще отдуваются. И тоже из дома. Своих преподавателей и одногруппников студентка еще даже не видела вживую. Саша признается, она мечтала не о такой студенческой жизни.

— Когда в нашем вузе объявили дистанционное обучение, я определенно была расстроена... Почти сразу после того как вышел приказ на зачисление, я готовилась к переезду в большой город, собирала сумки. Такое объявление сразу перечеркнуло все мечты о «нормальной» студенческой жизни, — говорит первокурсница. — Но к дистанту уже привыкла, школу заканчивала тоже дома, да и в привычной обстановке учеба, как мне кажется, легче идет.

Саша - золотая медалистка. Фото: из архива героя публикации

«НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕСЬ ПЕРВЫЙ КУРС ПРОВЕСТИ ДОМА»

В дистанте Саша видит свои плюсы, например, не нужно бегать из аудитории в аудиторию. Кто учился в большом вузе, знает, как в первые годы учебы там сложно ориентироваться: коридоры, коридоры, двери, двери... Можно вечно плутать. Или вообще открыть случайно дверь в Нарнию, и выбраться оттуда только к пятому курсу.

— Еще плюсы — много свободного времени, любимая домашняя еда всегда под рукой, — отмечает Саша. — Единственный минус — не хватает живого общения ни с одноклассниками, ни с одногруппниками — все по другим городам. Подружки учатся в Челябинске, их не переводили на дистанционное обучение. Мои одноклассники, которые тоже учатся в Екатеринбурге, сидят на дистанте, всего шесть человек, включая меня. Недавно посадили на дистант еще двух одноклассников, но уже из Озерска. Кто-то доволен тем, что сидит дома, а кому-то скучно, хочется обратно в общежитие — не хватает студенческой жизни.

В дистанте Саша видит свои плюсы. Но ей не хватает общения с подружками, которые учатся в Челябинске в обычном режиме. Фото: из архива героя публикации

По словам Александры, свободного времени у нее не так уж и много, как можно подумать. Потому что лекции также нужно слушать, также нужно делать задания. Обязанности по дому с нее тоже никто не снимал. Но когда есть время, она читает книги, рисует и учится играть на гитаре.

Когда вуз вернется к привычной форме обучения, пока неизвестно. Но Саша надеется, что в этом учебном году она все-таки посетит универ.

— Пока никаких конкретных дат не объявляют, все зависит от вакцинации и количества заболевших, но все-таки надеемся выйти со второго семестра, — не хочется весь первый курс провести дома, — говорит студентка. — В любом случае перестроиться будет трудно, нужно гораздо быстрее вливаться во взрослую студенческую жизнь, а со сменой места жительства и вовсе отдельный разговор — страшно, но безумно интересно узнать новый город.

Сегодня факультет поздравил первокурсников с праздником постом в соцсетях. Пока, по словам Саши, больше никакой информации по Дню студентов не было. Но молодые люди ждут, что для них все-таки подготовили мероприятие, пусть и в онлайн-формате.

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