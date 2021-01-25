С таких дворовых площадок начинали карьеру все игроки: хоккеисты «Трактора» провели мастер-класс на новом ледовом корте в Челябинске

Виталий Кравцов вместе с игроками "Трактор" провел мастер-класс для местных мальчишек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

11-летний Семен сделал селфи со всеми тремя хоккеистами – Виталием Кравцовым, Ильей Карпухиным и одним из нынешних тренеров черно-белых Олегом Приданниковым.

— Как только здесь построили и залили площадку мне мама с папой сразу коньки купили. Сейчас вместе с друзьями учусь кататься. Я учусь в 68-й школе. Иногда беру коньки с собой и гоняем здесь после уроков. Три раза в неделю здесь работает тренер. Получается, что как раз после занятий. Учит нас, подсказывает. Здесь здорово и хоккей мне очень нравится. С каждым разом у меня все лучше получается кататься.

Семен недавно катается на коньках, и решил сделать селфи с Ильей Карпухиным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЭТА ПОБЕДА НАВСЕГДА ЗАПОМНИТСЯ

Чтобы еще лучше скользить по льду и метко бросать по воротам в гости к детворе и приехали известные игроки «Трактора». Перед мастер-классом на «разогреве» - спортивная викторина. Вопросы об истории и сегодняшнем дне команды. Кто сейчас главный тренер клуба (Анвар Гатиятулин), в каком году был основан «Трактор», и какое первое название было у команды (1947 год, «Дзержинец»), в каком году «Трактор» показал лучший результат в чемпионате КХЛ (2 место в сезоне 2012-2013, серебряные медали в розыгрыше плей-офф), в каком клубе играет один из самых ярких нападающих, воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)?... Тем, кто верно отвечал на вопросы, – в подарок фирменные шайбы с логотипом «Трактора».

Победителям викторины - фирменная шайба в подарок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я сам начинал кататься на хоккейной площадке у нас во дворе, в район АМЗ. Мне тогда года четыре было. Там футбольное поле и рядом коробка была, — делится впечатлениями защитник «Трактора» Илья Карпухин. — Здесь учился стоять на коньках, осваивал первые азы. А потом играл за дворовую команду 129-й школы — «Белые медведи». Выступали и на детском турнире «Золотая шайба». Здорово играли. Дошли до всероссийского финала. Он проходил в Москве на главной хоккейной арене в «Лужниках». Это было в апреле 2011 года. Мы тогда выиграли 2:0 у команды «Форвард» из Пензы. Кубок и медали нам вручал Владимир Путин. Эмоций море. Я тогда мальчишкой был. И эта победа мне навсегда запомнится. Одна из самых дорогих мне наград. И для сегодняшних мальчишек все начинается именно с таких дворовых хоккейных коробок. Здорово, что здесь все так обустроено. Ребятам можно только по-хорошему позавидовать! Все нынешние хоккеисты вышли с таких площадок. Нужно стремиться к вершинам спорта. Главное — не лежать дома на диване со смартфонами, лучше заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

Исполнение буллитов: на воротах Белый медведь - маскот "Трактора". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Как прикрывать шайбу корпусом, точно бросать по воротам, вести и отбираться шайбу, а в конце – матч: трое игроков «Трактора» против дворовой команды. Желающих сразиться с мастерами набралось аж на четыре полноценных команды! Пришлось собирать одну большую хоккейную дружину, игроки которой менялись по ходу матча. Мастер-класс продолжался часа полтора и не дал никому скучать – ни болельщикам и зрителям, которые пришли со всех окрестных дворов, ни самим ребятам. Некоторые приехали и из других районов города. Кто-то из мальчишек рассказал, что они занимаются в спортшколе «Трактор» и «рванули» в Ленинский район с ЧТЗ и Северо-Запада, чтобы попасть на мастер-класс.

На открытие нового хоккейного корта пришли юные спортсмены и зрители. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, такие тренировки становятся доброй традицией. Совместный проект ХК «Трактор» и Русской медной компании по строительству и обслуживанию новых хоккейных кортов как раз и подразумевает проведение мастер-классов со стороны игроков и тренеров клубной системы «медведей». Несколько таких тренировок, в том числе, с участием бывшего игрока «Трактора», двукратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли, Евгения Кузнецова. А на прошлой неделе на одном из четырех недавно открытых в Челябинске хоккейных кортах (у школы №129 в Курчатовском районе), построенных по совместному проекту, прошло открытие турнира Детской дворовой хоккейной лиги. Этот традиционный турнир собрал почти два десятка команд в младшей и старшей возрастных группах. А финал состязаний планируют провести в марте в Ледовой арене «Трактор».

Виталий Кравцов вместе с игроками "Трактор" провел мастер-класс для местных мальчишек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я всегда с удовольствием участвую в таких мастер-классах. Если есть время, обязательно приезжаю. Детишкам нужно подавать пример, показывать что-то, учить их. У них еще все впереди, — рассказал лучший на сегодняшний день бомбардир «Трактора» Виталий Кравцов. — Я тоже начинал играть на таких площадках. Родился во Владивостоке.

Виталий Кравцов рассказал, что первый раз встал на коньки в три года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Меня отец года в три поставил на коньки. До сих пор катаюсь (улыбается). Что-то получается. У нас во дворе была коробка куда попроще. Обычная, с деревянными бортами. Здесь борта пластиковые, современные, лед хорошо подготовлен. Есть хорошее освещение, скамейки для запасных игроков. Все по-настоящему. Вижу Объявления о расписании занятий. Дни недели – понедельник, среда, пятница, указано время тренировок, контактный телефон тренера. Здорово!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Еремин, директор Челябинского обособленного подразделения АО «Русская медная компания»

— В рамках реализации проекта «РМК-детям» в этом году в Челябинске открылось четыре новые хоккейные площадки. Плюс одна такая же современная коробка была построена в Коркино. Это не только инфраструктурный проект, но и дань уважения тем богатым хоккейным традициям, которыми по праву гордится Челябинская область. Приятно видеть, что на таких площадках собираются десятки, сотни детей, людей всех возрастов. И это не только благодаря активности хоккейного клуба «Трактор», но и большому желанию горожан заниматься спортом, физической культурой. Чтобы люди хотели и могли заниматься хоккеем, вести активный образ жизни — это и есть наша главная цель, и она воплощается в жизнь. Надеюсь, что пообщавшись вживую со своими кумирами и занимаясь на хорошей дворовой площадке, кто-то станет достойными продолжателями, достойными приемниками мастеров, продолжателями больших традиций нашего южноуральского хоккея.

Ребятня покаталась на славу! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

В Челябинске новые современные хоккейные площадки в рамках проекта «РМК-детям» открыты по адресам: около СОШ №129 (Курчатовский район), образовательного центра № 3 имени Валерия Белоусова (Тракторозаводский район), у СОШ № 68 (Ленинский район), рядом с СОШ № 24 (Металлургический район). Новая оборудованная хоккейная площадка также открыта в Коркино. Русская медная компания выделила на реализацию этого проекта 30 млн рублей, в эту сумму входит проектирование, стоимость кортов, строительство инфраструктуры, проведение всего комплекса работ, а также затраты на оплату работы инструкторов и специалистов по заливке и подготовке льда.