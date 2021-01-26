«Только муди не было»: фотограф-анималист из Челябинска 10 лет снимает собак

Екатерина Житенко любит и знает, как фотографировать собак

Милые хулиганистые щенки, суровые псы крупных пород и вышколенные аристократы — кого только не приводят на съемку к челябинке Екатерине Житенко. За 10 лет работы фотографом-анималистом она с трудом смогла назвать одну породу, которая не еще попала в кадр — муди. Почему Екатерина не боится агрессивных собак и кого фотографировать сложнее всего — читайте в материале КП-Челябинск.

Для съемок в студии приглашают хендлера. Фото: предоставлено героиней

Екатерина Житенко фотографирует собак с тех пор, когда фотоаппараты были еще пленочными. Первые съемки были с выставок — именно с этого началось увлечение ее, постепенно переросшее в профессию.

Снимать на улице - одно удовольствие. Фото: предоставлено героиней

— Собак я снимаю, потому что люблю. Кошек, конечно, тоже, но на некоторые породы у меня аллергия. Я кинолог по образованию, мне с собаками проще и легче, я вижу их настроение и пытаюсь его передать через фотографию, — рассказывает Екатерина.

Гриффоны - милейшие собаки. Фото: предоставлено героиней

У работы фотографа-анималиста свои нюансы. Самая сложная — это экстерьерная съемка, когда нужно показать всю красоту породы, соблюдая при этом установленные стандарты. Например, стойку, которая у каждой породы своя, определенный наклон головы.

Фото: предоставлено героиней

— Для такой работы нужно быть экспертом, понимать стандарты породы собаки. Человек, который, к примеру, фотографирует свадьбы, вряд ли знает все эти детали. Как я — все особенности съемки торжественных мероприятий, — говорит Екатерина Житенко. — Нет пород, которые снимать сложно. Я фотографировала всех собак, включая редких для Челябинской области и России в целом. Наверное, не снимала пока только породу муди. В этом плане важнее окрас, а не порода. Самый сложный — черный. Ведь нужно передать окрас так, чтобы видно шерстинку к шерстинке, а не просто черное пятно на фотографии. Намного более благодарен в этом плане рыжий цвет.

Помимо фотографии, Екатерина разводит декоративных собачек. Фото: предоставлено героиней

По словам Екатерины, удачность съемки во многом зависит от воспитания собаки, от азов дрессировки, которые она уже освоила.

Увлечение собаками началось со съемок на выставках. Фото: предоставлено героиней

— А вообще, договориться можно с любой собакой, даже со щенком. Я не боюсь больших и агрессивных собак. И на моей практике не было таких случаев, когда из-за агрессивности мы прерывали фотосессию. Нужно понимать, что агрессия собаки чаще всего связана с тем, что она защищает свою территорию. Я понимаю это и знаю, как себя вести в таких случаях, — говорит фотограф.

Новый год - повод для фотосессии. Фото: предоставлено героиней

Уличные съемки — самые любимые

Но все-таки самые любимые для фотографа-анималиста — уличные съемки, которые дают простор для передвижений и полета фантазии. Тем более дневной свет — самый красивый, его не заменит никакой студийный.

Австралийский хилер. Фото: предоставлено героиней

— Правда, в наши уральские холода уличные съемки подходят не для всех пород. Представьте, каково йоркширскому терьеру выдержать хотя бы полчаса зимой? Тем более без одежды, если нужна экстерьерная съемка, чтобы ветер волосы не раздувал, укладочка не помялась, — говорит Екатерина Житенко. — А так: ботиночки, комбинезон — и гулять.

Фото: предоставлено героиней

Фотограф по-прежнему снимает на выставках. По ее словам, собаки здесь создают шоу, дают красивую картинку. Они подготовлены грумером, отрингованы (это значит, знают что делать и как вести себя на ринге). Снимки Екатерины часто попадают в журналы и календари.

Американская акита. Фото: предоставлено героиней

— Желающих сфотографировать свою собаку всегда достаточно. В основном это, конечно, люди, которые профессионально занимаются кинологией, заводчики, спортсмены. Им важно максимально выгодно показать всю красоту породы и ее качества, — рассказывает Екатерина Житенко. — Много и тех, кто хочет семейную съемку с питомцем, который как член семьи. Например, очень здорово получаются тематические фотосессии.

Необычная съемка колли. Фото: предоставлено героиней

По словам Екатерины Житенко, стоимость профессиональной съемки собаки зависит от многих факторов: нужен ли хендлер, грумер, аренда фотостудии.

Щенки американского бульдога. Фото: предоставлено героиней

— Идеи для съемок приходят после общения с хозяевами, когда я понимаю, что они хотят получить. Например, сделать фото мамы, чтобы передать красоту и экстерьер породы ее будущих щенков. Если экстерьер не важен, то душевными получаются серии вроде «История нашей прогулки»: вот здесь мы нашли грибочек, а тут пес дает мне лапку. Есть много задумок с постоянными клиентами: милое в подсолнухах или, наоборот, суровое, лофтовое — в недостройке, — рассказывает Екатерина.

Вельш-корги кардиган. Фото: предоставлено героиней

Не только снимаю, но и развожу

Фотография не единственное увлечение Екатерины Житенко. Помимо этого она разводит декоративных собачек. Ее питомник «Априори Голд» выращивает бельгийских, брюссельских гриффонов и брабансонов. Порода чудесная. Например, от одной родительской пары в одном помете могут быть все три породы! Они различаются типом шерсти и окрасом. А сами по себе небольшие — 3,5-6 кг, но крепкие.

Джек рассел - очень активная порода. Фото: предоставлено героиней

Живут гриффоны и у Екатерины дома. Ее семья полностью поддерживает работу девушки.

Ка-де-бо и мопс. Фото: предоставлено героиней

— У нас дома живут три гриффончика-девочки: Лера 9 лет, Слава 7 лет и Русь — 4 года, — рассказывает Екатерина. — Для меня важно, чтобы собака была воспитанной. На мой взгляд, гриффоны хорошо поддаются дрессировке. Второй момент — шерсть гриффонов убирается триммингом, то есть она созревает, и ее общипывают без какого-либо дискомфорта для собаки. Третье — они маленькие, но крепкие. У них необычная внешность, этакие домовяточки. Гриффончики очень любят детей и других животных. Для меня они идеальны в семье.

Ирландский волкодав. Фото: предоставлено героиней

Итальянские спиноне. Фото: предоставлено героиней

Щенки кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Фото: предоставлено героиней

Тренировка в кинологическом лагере. Фото: предоставлено героиней

Тренировка в кинологическом лагере. Фото: предоставлено героиней

Фото: предоставлено героиней

Корги. Фото: предоставлено героиней

Лабрадор. Фото: предоставлено героиней

Ну какая же милота! Фото: предоставлено героиней

Лабрадоры на прогулке. Фото: предоставлено героиней

Шпиц на выставке. Фото: предоставлено героиней

Для многих собака - член семьи. Фото: предоставлено героиней

Сиба ину Йохо. Фото: предоставлено героиней

Сиба ину Йохо. Фото: предоставлено героиней

Фото: предоставлено героиней

Фото: предоставлено героиней

Особая любовь. Тибетский мастиф. Фото: предоставлено героиней

Фото: предоставлено героиней

Екатерина Житенко разводит гриффончиков. Фото: предоставлено героиней

Фото: предоставлено героиней

Сиба ину. Фото: предоставлено героиней

Цвергшнауцер. Фото: предоставлено героиней

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