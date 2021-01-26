Укажут, где искать: технологии «Умного города» помогут спасать горожан

Компания «Интерсвязь» сделала шаг в развитии сотрудничества с социальными службами города. Теперь, если горожанин нажмет кнопку SOS на панели «Умного домофона», оператор ЕДДС получит подробную информацию о местонахождении человека, который сделал звонок и заявил об экстренной ситуации. Геолокация будет автоматически отмечена на цифровой карте. Это увеличит скорость реагирования оперативных служб на сигналы жителей города.

Особенность технологии в ее высокой точности. При звонке с мобильного телефона система «112» фиксирует местоположение лишь примерно, определяется область радиусом около 100 метров, в которой находится человек, отправивший запрос. «Умный домофон» отмечает точные координаты: улицу, дом и даже номер подъезда.

Технологии не требуется времени для формирования информации. Все необходимые данные оператор получает в ту же секунду, как отвечает на вызов.

Оба эти преимущества напрямую влияют на эффективность работы экстренных служб, в особенности пожарных, полицейских, медиков. Когда на кону «вопрос жизни и смерти», а счет идет на секунды, оперативность получения и точность данных играет ключевую роль. От этого зависит, будет спасен человек или нет.

— Мы сделали важный шаг к обеспечению безопасности горожан и развитию проекта «Умный город». Было заключено трехстороннее соглашение с «ЕДДС» и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Успешно и официально интегрировали нашу разработку с системой «112». Вызов экстренных служб с помощью домофона происходит даже быстрее, чем с мобильного, потому что не тратится время на разъяснение информации о местоположении. Кроме того, сделать это могут не только абоненты компании, а абсолютно все горожане. Воспользоваться кнопкой SOS можно даже находясь в незнакомом районе и дворе. Поэтому для нас еще бОльшую ценность теперь приобретает задача по внедрению «Умных домофонов» на максимально большом количестве домов, во всех городах присутствия, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин

Самой востребованной функцией «Умных домофонов» сейчас является видеонаблюдение. Запись ведется круглосуточно, а видео хранится в архиве. Функция нередко приходит на помощь правоохранительным органам и «помогла» раскрыть несколько сотен различных преступлений. Согласно статистике общий уровень преступности в территориях, где установлены устройства компании «Интерсвязь» стабильно снижается.

На данный момент только в Челябинске установлено более 6500 тысяч «Умных домофонов». Функциональность разработки постоянно расширяется. На данный момент пользователи могут дистанционно открывать дверь подъезда, пользоваться услугой «видео-глазка» и архива записей, имеют возможность обратиться в экстренные службы нажатием одной кнопки. А в октябре устройства компании «Интерсвязь» приняли участие во всероссийских учениях по гражданской обороне и были синхронизированы с единой системой оповещения граждан.

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