Алексей Текслер: «Делить людей по наличию антител в крови мы не будем»

Вакцинация – барьер для распространения инфекции. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Не делить людей с помощью бумажки на «правых» и «неправых» — на январском совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер озвучил свою позицию по актуальному вопросу возможного введения ковид-паспортов. Так, документ с 5 февраля начнут выдавать в Башкирии привившимся от коронавируса и имеющим антитела после перенесенной болезни. Ковидный паспорт, по решению властей республики, даст преимущество при посещении массовых мероприятий.

Глава нашего региона категорически против этой меры: «На уровне области мы такую возможность не рассматриваем, делить людей по наличию антител в крови мы не будем».

Точка зрения губернатора совпадает с мнением вице-премьера Татьяны Голиковой. Она считает недопустимым введение регионального медицинского документа. Паспорт у россиян один — гражданина РФ. Вакцинируемому от COVID-19 выдается сертификат.

ВМЕСТО БУМАГИ - ФОРМИРОВАНИЕ ИММУННОЙ ПРОСЛОЙКИ

Нужно наращивать объемы вакцинации, чтобы сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, подчеркивает Алексей Текслер. Сейчас на Южном Урале началась массовая кампания. Уже поступило 11 800 доз; до 31 января поступит 55 600 доз препарата «Спутник-V». Власти уже распределили груз по муниципалитетам. В феврале область получит еще 90 800 доз.

По поручению губернатора главы на местах лично контролируют все вопросы организации прививочной кампании.

Главный принцип вакцины — ее бесплатность. Потому прививаться следует в поликлиниках по месту жительства. В частных медицинских центрах нужно было бы оплачивать работу медсестры процедурного кабинета. Потому еще одно поручение главы региона руководителям городов и районов Челябинской области — решать вопросы доставки жителей до прививочных кабинетов в случае возникновения трудностей.

ВЫШЛИ НА ПЛАТО

На сегодня в Челябинской области наблюдается снижение уровня заболеваемости и госпитализации: мы находимся на плато распространения инфекции. Всю минувшую неделю число выздоровевших и выписавшихся превышает количество госпитализированных.

Свободный коечный фонд госпитальных баз по борьбе с коронавирусом составляет 35,5%. Лечебно-профилактические учреждения региона поэтапно возвращаются к привычному профилю деятельности. Так, на этой неделе более тысячи коек вернутся в плановый режим. Ситуацию еще больше стабилизирует ввод второй очереди областного инфекционного центра в Малой Сосновке. Строят три корпуса на 252 места. Итого мощности новой современной больницы вырастут до 10 корпусов, что значительно укрепит возможности Челябинской области в борьбе с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями — в перспективе, когда ковид будет побежден.

Кстати, по распоряжению губернатора Челябинской области в ТРК Челябинска и области в минувшие выходные продолжили работать импровизированные лаборатории по бесплатному тестированию на коронавирус методом ПЦР. Обследование важно с точки зрения выявления бессимптомных носителей вируса, опасных для окружающих. Мероприятие продолжится.

Всем, кто решил сдать тесты, нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Обязательна медицинская маска. Медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и не пить напитки.

ЦИФРА

1772 человека в Челябинской области за два минувших выходных дня сдали бесплатные тесты ПЦР на выявление коронавирусной инфекции в ТРК региона. Результаты тестов можно получить в поликлинике по месту жительства. 30 и 31 января ПЦР-тестирование будет продолжено.

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