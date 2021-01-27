В Челябинске продолжается подготовка к Межрегиональной агропромышленной конференции

Пути развития АПК и сельских территорий в 2021 году будут обсуждаться на Межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021», которая пройдет на 17 и 18 февраля текущего года. Форум аграриев состоится в Челябинске, на площадке отеля «РэдиссонБлу». Сейчас идет онлайн-регистрация участников конференции на официальном сайте мероприятия.

Организаторы «МАК 2021» — Первое выставочное объединение Челябинска и Министерство сельского хозяйства Челябинской области.

В первый день работы форума будут обсуждаться общие вопросы развития сельского хозяйства, комплексного развития сельских территорий, агрострахования. Заседания будут ориентированы на руководителей сельхозпредприятий, представителей агрохолдингов, фермеров, глав муниципальных районов. Планируется, что в работе мероприятий первого дня конференции примут участие заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Сушков, президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, министр образования и науки Александр Кузнецов, председатель комитета по аграрной политике Законодательного собрания региона Вячеслав Евстигнеев и другие.

На пленарном заседании «Развитие агропромышленного комплекса с учетом новых реалий. Неизбежная трансформация отрасли» будут озвучены прогнозы развития отрасли в 2021 году, состоится обсуждение законодательной базы отрасли, ключевых направлений развития отрасли: цифровизация, экологизация, агрострахование, экспорт, работа с кадрами.В первый день конференции состоится также Форум муниципальных образований «Гармоничное развитие и экономическая устойчивость сельских территорий», круглый стол «Агрострахование как инструмент управления рисками в АПК», стратегическая сессия Торговой сети «Магнит»: Что мы хотим видеть от товаропроизводителей через 3 года: вектор «на опережение».

Во второй день работы конференции «МАК 2021» состоятся интенсивные обучающие кейс-сессии по отраслям: «Растениеводство», «Ветеринария», «Животноводство», «Птицеводство».

Подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте МАК-2021, по телефону +7 (351) 755-55-10, e-mail: org@pvo74.ru.