Пожарные вытащили взрывоопасные баллоны из горящей автомастерской в центре Челябинска

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Сегодня днем, 27 января, челябинцев напугал густой черный дым, который поднимался в небо из центра города. Как оказалось, вспыхнула автомастерская в гаражном кооперативе в Артиллерийском переулке. ЧП могло обернуться большой бедой, но на помощь вовремя пришли пожарные. Они вытащили уже нагревшееся опасное оборудование, чтобы на воздух не взлетели соседние гаражи.

По прибытию сотрудники МЧС дали пожару повышенный номер сложности — «1 бис». Пожарные приступили к тушению огня и увидели в помещении два пропановых и один кислородный баллон, которые могли взорваться в любой момент. Спасатели вытащили опасные предметы из зоны пожара и продолжили борьбу с огнем.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

— По предварительным данным, загорелось отработанное масло и резина на площади 70 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Уже к 13:45 пожар локализовали, а в 14:08 ликвидировали открытое горение. Обошлось без погибших и пострадавших, все обстоятельства пожара выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

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