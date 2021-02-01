Довольные мамы и радостные дети: в Челябинске начал работу еще один детский сад на 230 мест

Челябинск ежегодно прирастает новыми домами. Строятся не только кварталы, но и полноценные микрорайоны с развитой инфраструктурой. Так, в декабре 2020 года в новом жилом комплексе «Вместе» открылся детский сад № 68СП, рассчитанный на 230 мест. Важный социальный объект инфраструктуры от специализированного застройщика «ИКАР» для многих семей стал одним из решающих факторов переезда в молодой микрорайон.

Яркое и красивое здание с благоустроенной территорией — этот детский сад, пожалуй, может претендовать на один из лучших в Челябинске.

Всего в детском саду работает девять групп в соответствии с возрастом детей, в каждой группе около 20 ребят. Здесь принимают малышей в возрасте от одного года. В ближайшее время планируется открытие новых групп, а это значит, что маленькие новоселы ЖК «Вместе» смогут ходить в садик в шаговой доступности от дома.

НОВЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ

Малышня с радостью торопится в новый детский сад. Здесь много интересных игрушек, заботливые воспитатели и яркие группы. Детский сад стилизован под произведения уральского писателя Павла Бажова. Такое оформление используется в рамках реализации дополнительной региональной образовательной программы «Наш дом — Южный Урал».

Просторные и светлые группы оформлены в соответствии с возрастными и физиологическими особенностями детей. Каждая группа оснащена рециркулятором воздуха — устройством, которое обеззараживает помещение и нейтрализует вирусы.

Маша мечтает стать парикмахером-стилистом, а Володя хочет быть врачом. Группы в детском саду оборудованы специальными развивающими зонами: «кухня», «больница», «парикмахерская», имеется специальный трек для машинок, а также уголки живой природы и ПДД.

Большой зал для занятий физкультурой оборудован спортивным инвентарем из массива дерева. Уход от пластика в пользу натурального материала безопаснее в плане экологии, да и просто эстетичнее. Здесь также имеется все необходимое для занятий с малышами спортивное оборудование.

Отдельный кабинет ИЗО оснащен аккуратными деревянными мольбертами. Здесь также будут проходить дополнительные занятия по рисованию и ЛЕГО.

В специально оборудованном музыкальном зале каждая деталь подобрана тщательно, со вкусом и любовью к детям. На это указывают даже белоснежные стульчики для занятий с изображением скрипичного ключа.

Внутри детского сада и по всему периметру установлено видеонаблюдение, войти на территорию садика можно только воспользовавшись домофоном.

Современным оборудованием оснащены также пищеблок и прачечная.

Инженерные коммуникации спроектированы и построены таким образом, что даже при централизованном отключении горячего водоснабжения мыть руки и умываться ребята будут теплой водой.

В плане пожарной безопасности новый детский сад в числе одних из немногих на Южном Урале имеет специальную систему дымоудаления. Она была заложена еще на этапе проектирования объекта.

Вокруг садика на большой территории расположены вместительные веранды, каждая группа гуляет на своих площадках, оборудованных в соответствии с возрастом детей.

Новый современный жилой комплекс «Вместе» все чаще выбирают молодые семьи, так как здесь можно купить квартиру с отделкой под ключ в ипотеку от 5,85%. Поэтому большой детский сад стал настоящим новогодним подарком для местных жителей.

ЖК «ВМЕСТЕ» — СОВРЕМЕННЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» МИКРОРАЙОН В ЧЕРТЕ ГОРОДА

Современный микрорайон расположен вблизи леса, жители могут прогуляться в сквере или сыграть в футбол на корте.

Загородное спокойствие, развитая инфраструктура и доступная цена — все это делает ЖК «Вместе» » от специализированного застройщика «Икар» отличным семейным микрорайоном. Кстати, путь до детского сада максимально безопасен, так как не пересекается с автодорогами.

Рядом с микрорайоном имеется несколько торговых центров, продуктовых магазинов, аптек, кафе, детских садов, школ и развивающих центров.

СТАТЬ НОВОСЕЛОМ ВЫГОДНО И ПРОСТО

В сентябре прошлого года с опережением очереди были сданы два дома, новоселы заехали в квартиры, полностью готовые к проживанию. В каждой квартире: металлическая дверь, ламинированные межкомнатные двери, обои на стенах и линолеум на полу, сантехника, а также приборы учета воды и электроэнергии.

Заселение в дом третьей очереди планируется летом 2021 года. Также завершится благоустройство сквера с фонтаном, и жители микрорайона уже в полной мере оценят красоту и комфорт нового микрорайона.

Для потенциальных новоселов уже объявлен старт продаж. На выбор будущим жильцам предлагаются квартиры с различными планировками: уютные студии от 35 кв.м., двухкомнатные квартиры площадью 50-70 кв.м. и вместительные «трешки» до 85 кв.м. После получения ключей можно наслаждаться жизнью в новой квартире, не тратя семейный бюджет на ремонт.

Полностью жилой комплекс «Вместе» будет построен после завершения строительства дома четвертой очереди — к концу 2021 года.

Для приобретения недвижимости можно воспользоваться максимально выгодными условиями: субсидированной ипотекой с господдержкой, всеми видами сертификатов или уникальными спецпредложениями беспроцентной рассрочки от застройщика.

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Застройщик — ООО СЗ «Икар». Проектная декларация на сайтах Наш.дом.рф, Vmeste-doma.ru.

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