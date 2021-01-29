Чистому небу — быть: ООО «ЗМЗ» реализует масштабный экологический проект

Златоустовский металлургический завод — один из флагманов отечественной металлургии. Уникальная металлопродукция, которую производит предприятие, соответствует самым высоким стандартам качества и широко востребована на рынке.

В своей деятельности ООО «ЗМЗ» уделяет особое внимание вопросам экологического благополучия, совершенствует производственные процессы и претворяет в жизнь важные социальные проекты. Снижение количества выбрасываемых загрязняющих веществ является актуальной и необходимой задачей современного электросталеплавильного производства. По поручению контролирующего акционера ООО «ЗМЗ» Павла Владимировича Кротова на заводе продолжается работа по техническому перевооружению существующих систем и строительству современной системы очистки отходящей от сталеплавильных печей в процессе плавки газопылевой смеси.

Для ООО «ЗМЗ» строительство новой газоочистки в ЭСПЦ-2 станет очередным крупным проектом по реконструкции и модернизации технических мощностей. На заводе уже были построены и успешно функционируют участок печей термического отжига Bosio и участок кузнечно-прессового комплекса Danieli. При разработке проекта был учтен опыт зарубежных предприятий по оснащению сталеплавильного блока новой системой газоочистных сооружений, что позволит организовать производство в соответствии с европейскими экологическими стандартами.

План реконструкции газоочистных сооружений включает монтаж новой газоочистки с отсасывающей способностью более 600 тыс. м3 воздуха в час, обеспечивающей очистку газов от пыли до уровня 10 мг/м3; модернизацию дуговых печей путем установки свода с водоохлаждаемым газоходом для отвода пылегазовой смеси из печи в камеру дожигания СО и предварительного осаждения пыли, а далее в газоочистку; реконструкцию аэрационного фонаря за счет установки зонтов над технологическими агрегатами для сбора и отвода неорганизованной пыли; прокладку вдоль цеха газоходов отдельно от горячих газов из печей и холодных газов от зонтов; подключение газоходов к новой газоочистке с рукавными фильтрами; монтаж системы автоматического управления работой газоочистки и контроля за выбросами пыли с постоянным мониторингом экологической ситуации. Планируется, что реализация проекта займет от 2 до 2,5 лет. Таким образом, новая газоочистка может быть введена в эксплуатацию уже в начале 2023 года. Кроме того, два месяца назад на предприятии были завершены работы по модернизации действующей газоочистки ЭСПЦ-2, благодаря чему уже на этом этапе удалось добиться сокращения количества выбросов в атмосферу.

Строительство новой газоочистки в ЭСПЦ-2, несомненно, приведет к улучшению экологической обстановки за счет повышения полноты очистки отходящих газов при выплавке металлов. Позволит утилизировать 100% твердых отходов за счет улавливания и гранулирования пыли отходящих газов с последующим использованием их на металлургических заводах или в строительной промышленности. Станет возможным использовать замкнутый оборотный цикл по технической воде и потреблять минимум воды только для подпитки оборотных циклов. Система газоочистки обеспечит заводу соответствие нормативным требованиям стандартов РФ по выбросу пыли в окружающую среду при условии значительного увеличения загрузки производства.

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