В ожидании чуда: когда начинать готовиться к беременности и как коронавирус влияет на зачатие

Беременность — важный этап, который полностью перестраивает жизнь семьи. И важно сделать так, чтобы это время приносило радость и удовольствие. Когда начинать подготовку к зачатию, как менять образ жизни будущим родителям и каких врачей нужно обязательно посетить -в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заведующая акушерско-гинекологическим отделением клиники «Источник», акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Дина Гафурова.

Приводим расшифровку эфира. Ведущая эфира — Лидия Андреева.

Лидия Андреева:

— Семья, когда проходит через беременность, помимо радости испытывает стресс, идет полная перестройка организма женщины, меняется вся жизнь. Стали ли пары сегодня заранее готовиться к зачатию?

Дина Гафурова:

— Пары все чаще приходят к мысли, что планировать беременность нужно заранее. Я думаю, что это происходит благодаря более трепетному отношению к своему здоровью и развитию информационных технологий. Это правильно, что все больше молодых людей загодя задаются вопросом планирования беременности.

Лидия Андреева:

— Чаще приходит девушка одна или с будущим отцом?

Дина Гафурова:

— Сейчас мужья очень активно вникают во все вопросы планирования беременности. Это хорошо, потому что ребенок задает качество жизни. И в том, чтобы все было гладко, заинтересована вся семья.

Лидия Андреева:

— Понятно, что при планировании беременности желательно, чтобы женщина была максимально здорова. Но когда все-таки начинать готовиться?

Дина Гафурова:

— Обращаться к специалисту есть смысл тогда, когда вы начали задумываться о рождении ребенка. Есть масса вопросов, которые нужно решить до наступления беременности. Например, есть разные варианты контрацепции, какие-то вопросы по общему состоянию здоровья, длительности приема витаминов накануне отмены контрацепции. Это очень важно в плане профилактики пороков развития плода, потому что все самое важное происходит на малых сроках беременности. Даже в промежуток после полового акта до задержки менструального цикла есть определенные правила, которые надо выполнять. Самое минимальное рекомендуемое время, когда лучше обратиться к врачу, — два-три месяца до зачатия. Оптимально — за полгода. Если раньше — то еще лучше.

Лидия Андреева:

— К какому врачу нужно идти для первой консультации? Бытует мнение, что одного гинеколога в женской консультации хватит.

Дина Гафурова:

— Да, есть определенные стереотип, мол, достаточно прийти в ЖК на консультацию, сдать мазки на ИПП (инфекции, передающиеся половым путем) и все. Не совсем так. Рядом с гинекологом на первое место становится врач-терапевт. Общее состояние здоровья, в том числе и мужского, иммунитет, образ жизни, лекарства, которые принимают будущие родители, — все это играет огромную роль. Если есть какие-либо хронические заболевания — стоит посетить и других специалистов. Все это касается и мужчины, и женщины.

Эти нюансы обговариваются на первом приеме у гинеколога, обсуждаются общие вопросы с парой, собирается анамнез, выясняется, нужна ли дополнительная консультация, например, уролога-андролога для будущего отца.

Лидия Андреева:

— А за какое время собирается анамнез? Нужно вспомнить все-все?

Дина Гафурова:

— Чаще всего речь идет о последнем годе. Но если были какие-либо хронические заболевания и оперативные вмешательства, вспомнить придется все. Еще лучше, если на прием по планированию беременности вы придете с медицинскими документами, чтобы врач могла иметь более полное представление о состоянии вашего организма.

Лидия Андреева:

— Хранить документы вообще полезно!

Кстати, говорят, что организм способен обновляться. Так ли это?

Дина Гафурова:

— Это тоже некий стереотип. 100% обновления с годами не происходит. Есть возрастные изменения, от них никуда не деться — это природа. Но если человек решает заняться своим здоровьем, отказывается от вредных привычек, снижает вес, то это можно расценивать как обновление. В организме запускаются процессы, которые приводят к улучшению состояния здоровья. Это мы тоже обговариваем на приемах в рамках планирования беременности.

Лидия Андреева:

— Про вредные привычки — понятно. А на коррекцию веса часто приходится отправлять?

Дина Гафурова:

— Коррекция веса в улучшении состояния здоровья важна и для мужчин, и для женщин. В первую очередь рекомендуется снизить избыточный вес и стабилизировать артериальное давление. Это позволит избежать очень тяжелых осложнений и проблем во время беременности. Конечно, вес корректируется и во время беременности. Но согласитесь, лучше получать удовольствие от беременности, а не бесконечно заниматься выполнением рекомендаций гинеколога.

От вредных привычек лучше отказаться загодя. Очень важно заранее оптимизировать свое питание в плане состава, витаминов и микроэлементов. Эта привычка поможет и во время беременности.

Лидия Андреева:

— То есть любительницам чипсов и пельменей придется о них забыть?

Дина Гафурова:

— Полного отказа, конечно, не требуется. Просто все должно быть в меру.

Лидия Андреева:

— Дина Наилевна, обычно более пристальное внимание при планировании беременности уделяется женщине. А для мужчин какие есть рекомендации по улучшению шансов зачатия?

Дина Гафурова:

— Мужчине в первую очередь мы рекомендуем отказаться или минимизировать те вещи, которые могут негативно повлиять на сперматогенез — на развитие половых клевок и их качество. Те же самые вредные привычки, избыточный вес. Есть интересные факты, что на качество половых клеток влияют экстремальные виды спорта, частые посещения бани, сидячий образ жизни. Эти моменты нужно обсудить на приеме специалиста. Это несложные правила, которые мужчины вполне в состоянии выполнить.

Лидия Андреева:

— С сидячим образом жизни понятно, с баней тоже — важно не перегреваться. А вот как, например, прыжки с парашютом будущего отца, могут повлиять на зачатие?

Дина Гафурова:

— Во время экстремального спорта идет выработка гормонов стресса. Если в небольшом объеме это может даже стимулировать сперматогенез, то при большой концентрации такие гормоны очень негативно влияют на способность к зачатию. Я не говорю о полном отказе, а, скорее, о временном сокращении экстрима в жизни мужчины. В любом случае активный образ жизни и спорт — всегда на пользу.

Лидия Андреева:

— А как быть тем, у кого в медицинской истории есть неудачный опыт беременности или она не наступает долгое время?

Дина Гафурова:

— Если в анамнезе пары есть потеря беременности, то заниматься планированием нужно досконально. Загодя прийти к специалисту, который изучит все документы, выписки и составит план прегравидарной подготовки- подготовки к беременности. Он включает в себя определенный объем обследований и консультаций специалистов, по итогам которых выбирается тактика лечения или других мероприятий для сохранения беременности.

Когда у пары не получается долгое время забеременеть, помогают гинекологи-репродуктологи. То есть специалисты, которые непосредственно занимаются вопросами бесплодия. Если у пары до 35-36 лет при регулярной половой жизни не получается забеременеть больше года, то стоит обратиться к репродуктологу. Для семей старше — срок ограничен шестью месяцами. К сожалению, с годами растет процент бесплодия, пары в силу социальных предпочтений все чаще затягивают с рождением ребенка.

Лидия Андреева:

— Сейчас очень много пар отказываются или откладывают беременность из-за коронавируса.

Дина Гафурова:

— Отношения к планированию и вынашиванию беременности во время ковида такое же, как и при ОРВИ и гриппе. Статистика показывает, что беременные и родившие женщины чаще переносят коронавирус в легкой форме. Мы не можем сказать, что беременность защищает от ковида, но не рекомендуем откладывать вопросы деторождения из-за пандемии.

Есть определенные правила для тех, кто уже перенес COVID-19. Если заболевание было в средней и легкой форме, то беременеть рекомендуется не ранее, чем через три месяца. К этому моменту организм уже более-менее восстановился. Если были затронуты внутренние органы и системы, то этот вопрос решается вместе с терапевтом или смежными специалистами — эндокринологом, кардиологом и пр. Если коронавирус был в тяжелой форме, то нужно смотреть индивидуально: насколько вирус и лекарства повредили организм.

Лидия Андреева:

— Еще один важный вопрос. Будущие мамы на форумах очень активно обсуждают, куда же идти при планировании беременности — сразу в частную клинику или все-таки сначала в женскую консультацию?

Дина Гафурова:

— Врачи нашей клиники рекомендуют определиться со специалистом, который будет неким диспетчером. Врач, который будет сопровождать пару в процессе планирования беременности и ее ведения. Он будет владеть максимумом информации о женщине и может дать грамотные рекомендации. Где такой врач будет работать — в частной или муниципальной клинике — неважно.

Но, зачастую, обслуживание в частных клиниках удобнее и комфортнее, так как есть определенные возможности в плане лабораторной и ультразвуковой диагностики, помощи смежных специалистов. В клинике «Источник» придерживаются комплексного подхода, который предполагает тщательный разбор на начальном этапе и сопровождение беременности в дальнейшем. А сильная команда врачей-специалистов поможет в решении всех важных вопросов.

Клиника «Источник»

г.Челябинск, ул. Чичерина, 34А;

тел.: (351) 77-88-905;

Instagram.

На правах рекламы.