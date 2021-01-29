Такой каток нам нужен: в Челябинске горожане облюбовали новые хоккейные площадки

Инструкторы занимаются с ребятами на новых площадках три-четыре раза в неделю. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На свежеиспеченных хоккейных площадках уже вовсю бушуют спортивные страсти. Мастер-класс от двукратного чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли, воспитанника «Трактора» Евгения Кузнецова в Тракторозаводском районе Челябинска, визит губернатора Алексея Текслера на матч-открытие в Коркино, старт сезона детской дворовой хоккейной лиги на площадке на Северо-Западе, мастер-класс и тренировка вместе с игроками и тренерами «черно-белых» Виталием Кравцовым, Ильей Карпухиным и Олегом Приданниковым в Ленинском районе, массовые катания и тренировки в Металлургическом…

Современные хоккейные корты построены в Челябинске и Коркино. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НОВЫЕ НА МЕСТЕ СТАРЫХ

Пять новых площадок: четыре в Челябинске и одна в Коркино — это старт совместного проекта Русской медной компании и хоккейного клуба «Трактор». По проекту «РМК — детям» корты строились на месте старых деревянных хоккейных коробок и представляют собой современные спортивные сооружения со всей необходимой инфраструктурой: безопасные пластиковые борта, светодиодное уличное освещение, асфальтированное основание, защитные сетки, зоны для размещения запасных игроков и арбитров.

На хоккейных коробках уже проходят игры Детской дворовой хоккейной лиги. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин в своих интервью подчеркивает, что хоккейные корты строились в густонаселенных микрорайонах, около школ и потому станут точками притяжения горожан всех возрастов.

— Все нынешние мастера хоккея начинали свой путь с дворовых площадок, и нынешние мальчишки тоже начнут свои первые шаги именно во дворах, продолжая славу нашего отечественного хоккея, — отмечает Иван Савин.

Губернатор Алексей Текслер на открытии новой площадки в Коркино. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для справки: Стоимость проекта порядка 30 млн рублей, в эту сумму входит проектирование, приобретение и монтаж кортов, строительство инфраструктуры, проведение всего комплекса работ, а также затраты на оплату работы инструкторов.

ЗАНЯТИЯ ПО 3-4 РАЗА В НЕДЕЛЮ

Еще одна особенность новых площадок – работа тренеров-инструкторов. По три-четыре раза в неделю наставники занимаются с мальчишками, обучая их технике катания, каким-то хоккейным премудростям. Объявления о днях и времени занятий развешаны на хоккейных кортах, вся необходимая информация есть и в самих школах. Кто из инструкторов уже создал группы в социальных сетях для дополнительной информации и для общения.

Форвард "Трактора" Виталий Кравцов на мастер-классе на площадке в Ленинском районе Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иван, один из инструкторов, работающих на хоккейной площадке у школы № 68, что Ленинском районе, сейчас учится на одной из кафедр Уральского госуниверситета физической культуры. А работа в качестве наставника для него хорошая практика.

— В декабре мы готовили лед. Несколько раз заливали, ровняли поверхность площадки. Добивались того, чтобы поверхность была гладкой — без бугров, впадин и зазубрин, — рассказывает Иван. — А в первых числах января, когда у школьников каникулы были в самом разгаре, начали занятия три раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу. Во дворах около площадки и в школе поместили объявление о начале занятий. На первое пришло человек пять. Потом стабильно стали приходит по 10 — 15 мальчишек. Некоторые не пропускают ни одной тренировки. Правда, из-за январских морозов занятия отменяли, но при нормальном температурном режиме проводили все, как обычно. Один мальчишка — ему лет семь — не пропустил ни одной тренировки. Поначалу он неуверенно стоял на коньках, сейчас осваивает технику катания, и у него неплохо получается.

На тренировках инструкторы обучают ребят технике катания, другим хоккейным элементам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иван рассказал, что возраст тех, кто приходит на занятия, самый разный - от семи до 15 - 16 лет, и для каждого, конечно, нужен свой подход.

— Сначала общая разминка для всех — начиная с верхней части корпуса и заканчивая голеностопом. Потом обучение технике катания — скольжению, тому, как держать равновесие, разворотам, правильному торможению, различным движениям, а также владению клюшкой. Я сам долгое время занимался хоккеем, окончил спортивную школу. Могу так сказать: тренер или инструктор всегда сможет посмотреть на ваши действия со стороны и сказать, что не так. Одно дело учиться по интернету, другое — с наставником. Ведь некорректные движения могут привести к травме или закрепиться, как ошибочные. Так, к примеру, две самые распространенные ошибки во время катания на коньках — это прямые ноги и выпяченная попа. В этих обстоятельствах человек вместо того, чтобы скользить, начинает падать. Колени всегда должны быть согнуты. Руки также не должны болтаться без дела — они помогают поддерживать равновесие, поэтому их лучше отвести в стороны. Не ставьте носки параллельно друг другу. Наоборот, разведите их немного наружу, чтобы при движении сохранялся угол 45 градусов, — подчеркивает Иван. — А в конце двухсторонняя игра — самая долгожданная для мальчишек.

Хоккейный корт в Металлургическом районе Челябинска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВАЖНО

Инструкторы, руководители школ, на территории которых работают ледовые площадки напоминают, что расписание занятий размещено в самих образовательных учреждениях и около самих хоккейных кортов (там же имеется информация с указанием контактных номеров телефонов инструкторов). Присоединиться к тренировкам может любой желающий не зависимо от возраста.

Чемпион мира Евгений Кузнецов побывал на открытии новой хоккейной коробки в Тракторозаводском районе Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анатолий Еремин, директор Челябинского обособленного подразделения Русской медной компании:

— «РМК — детям» — это не только инфраструктурный проект, но и дань уважения тем богатым хоккейным традициям, которыми по праву гордится Челябинская область. Приятно видеть, что такие площадки стали местами и массового катания, и тренировок, и для проведения детских турниров. Наша главная цель — привлечь горожан к занятию спортом, физической культурой, к активному образу жизни. И эти планы воплощается в жизнь. Кто-то из сегодняшних мальчишек в скором времени наверняка станет достойным продолжателем и больших традиций нашего, челябинского, южноуральского, хоккея.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Челябинске новые современные хоккейные площадки по совместному проекту открыты по адресам:

— СОШ № 129 (Калининский район), ул. Салавата Юлаева, 25А;

— Образовательный центр № 3 имени Валерия Белоусова (Тракторозаводский район), ул. Савина, 3,

— СОШ № 68 (Ленинский район), ул. Вагнера, 70А,

— СОШ № 24 (Металлургический район), ул. Жукова, 47.

В Коркино:

— Стадион «Горняк», ул. Цвиллинга, 1

Дворовые команды уже сражаются на площадках в детских турнирах. Фото ХК "Трактор".

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как правильно выбрать коньки

Фигурные — это мягкие коньки и предназначены для выполнения разных пируэтов и поворотов (с зубчиками на носке). Обычно такие «маневры» исполняют только профессионалы, а новички вполне могут использовать их для того, чтобы научиться стоять на коньках и первым азам — в них плотно держится голеностоп.

Хоккейные коньки в некоторых местах дополнительно укреплены с целью избежать травм при попадании шайбы. Они также хорошо поддерживают голеностоп.

Коньки для свободного катания - это универсальный спортивный инвентарь. Они достаточно теплые, мягкие, но у них довольно слабая защита для голеностопа, хотя и она тоже имеется. Это лучший вариант для спокойного катания.

Как правильно подобрать размер для коньков и делать шнуровку

Размер для коньков должен быть таким же, как и у повседневной обуви. Не стоит примерять коньки на шерстяные носки. Ваш размер - это когда между ботинком и пяткой с трудом проходит мизинец. Если он вообще не проходит, то стоит подобрать модель больше на 1/2 или на 1/3. На каток лучше всего надевать не толстые, но теплые носки, такие, какие бы вы надели и в повседневной обуви.

Зашнуровывать ботинки коньков нужно так, чтобы они плотно облегали ноги в подъеме. Нога в ботинке не должна болтаться. Не нужно сильно затягивать шнурки в верхней части ботинка, ногам должно быть комфортно. В правильно зашнурованных коньках можно отрывать пятку от подошвы конька.

Правила безопасности

Во время катания наклоняйте корпус немного вперед, так вы снизите риск самого опасного падения на спину. А вообще в первое время не помешает и дополнительная защита. Не опасайтесь, что будете выглядеть нелепо в шлеме, наколенниках и налокотниках. Двигаться на катке нужно против часовой стрелки.