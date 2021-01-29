Проследуйте за подарком: инспекторы ГИБДД удивили жителей Челябинска необычной акцией

Акция была посвящена Дню рождения автомобиля. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 29 января, автомобиль отмечает День рождения, причем, юбилей. 135 лет назад немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на свое изобретение — первую машину в мире. Это был двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. Развивала машина смешную по нашим меркам скорость — 16 км/ч. Бегущий рядом спортсмен мог запросто обогнать ее. Однако — это был прорыв, благодаря которому сейчас мы с комфортном передвигаемся в любую точку.

О празднике мало кто знает. Потому приуроченная к нему акция «Комсомольской правды», сети магазинов «Галамарт» и инспекторов ГИБДД стала большой неожиданностью для водителей. Но от этого она вышла только интереснее...

ТРЕВОГА, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В РАДОСТЬ

В полдень на перекрестке Дзержинского — Барбюса оживленно. Госавтоинспекторы вылавливают из потока счастливчиков и просят прижаться к обочине. Именно счастливчиков, потому что вместо «Предъявите документы», водителей поздравляют и просят проследовать за подарком.

— Когда меня останавливают инспекторы, у меня всегда тревожные эмоции, — признается водитель Андрей. — Подарок от них я получил впервые. Я просто удивлен! Спасибо!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сеть магазинов «Галамарт» подготовила для автомобилистов 30 подарков. В ярких оранжевых сумках аксессуары, которые всегда пригодятся: держатель для телефона, салфетки, губки, размораживатели замков, полироль и многое другое.

После поздравления — фото на память с инспекторами и рыжим котиком. Вот подписчики в соцсетях удивятся!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ФАНТАЗИИ О ЛЕТАЮЩЕЙ МАШИНЕ И АВТОТОРМОЗЕ

Сотрудники КП-Челябинск предложили участникам пофантазировать, представить себя конструкторами. Какую бы тогда функцию они добавили современным автомобилям? Вот каких возможностей не достает автомобилистам (инженерам на заметку):

— автотормоза при появлении живых существ перед капотом;

— способности перелететь во воздуху плохой участок дороги;

— вечного двигателя.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А что бы добавили машинам инспекторы ГИБДД?

— Я бы усилил пассивную безопасность автомобиля, — говорит инспектор Дмитрий.

Отметим, что подобные акции для водителей «Комсомолка» устраивает периодически. Поэтому если увидите как-нибудь на дороге инспекторов ГИБДД, большого рыжего кота и журналистов, не проезжайте мимо!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уважаемые автомобилисты, поздравляем вас еще раз с праздником. Уверенности за рулем, безаварийной езды! А вашим автомобилям — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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