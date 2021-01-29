Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Проследуйте за подарком: инспекторы ГИБДД удивили жителей Челябинска необычной акцией

Сотрудники массово останавливали водителей, но не для проверки
Валентина ВАГАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Акция была посвящена Дню рождения автомобиля.

Акция была посвящена Дню рождения автомобиля.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 29 января, автомобиль отмечает День рождения, причем, юбилей. 135 лет назад немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на свое изобретение — первую машину в мире. Это был двухместный экипаж на высоких колесах со спицами. Развивала машина смешную по нашим меркам скорость — 16 км/ч. Бегущий рядом спортсмен мог запросто обогнать ее. Однако — это был прорыв, благодаря которому сейчас мы с комфортном передвигаемся в любую точку.

О празднике мало кто знает. Потому приуроченная к нему акция «Комсомольской правды», сети магазинов «Галамарт» и инспекторов ГИБДД стала большой неожиданностью для водителей. Но от этого она вышла только интереснее...

ТРЕВОГА, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В РАДОСТЬ

В полдень на перекрестке Дзержинского — Барбюса оживленно. Госавтоинспекторы вылавливают из потока счастливчиков и просят прижаться к обочине. Именно счастливчиков, потому что вместо «Предъявите документы», водителей поздравляют и просят проследовать за подарком.

— Когда меня останавливают инспекторы, у меня всегда тревожные эмоции, — признается водитель Андрей. — Подарок от них я получил впервые. Я просто удивлен! Спасибо!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сеть магазинов «Галамарт» подготовила для автомобилистов 30 подарков. В ярких оранжевых сумках аксессуары, которые всегда пригодятся: держатель для телефона, салфетки, губки, размораживатели замков, полироль и многое другое.

После поздравления — фото на память с инспекторами и рыжим котиком. Вот подписчики в соцсетях удивятся!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ФАНТАЗИИ О ЛЕТАЮЩЕЙ МАШИНЕ И АВТОТОРМОЗЕ

Сотрудники КП-Челябинск предложили участникам пофантазировать, представить себя конструкторами. Какую бы тогда функцию они добавили современным автомобилям? Вот каких возможностей не достает автомобилистам (инженерам на заметку):

— автотормоза при появлении живых существ перед капотом;

— способности перелететь во воздуху плохой участок дороги;

— вечного двигателя.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А что бы добавили машинам инспекторы ГИБДД?

— Я бы усилил пассивную безопасность автомобиля, — говорит инспектор Дмитрий.

Отметим, что подобные акции для водителей «Комсомолка» устраивает периодически. Поэтому если увидите как-нибудь на дороге инспекторов ГИБДД, большого рыжего кота и журналистов, не проезжайте мимо!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Уважаемые автомобилисты, поздравляем вас еще раз с праздником. Уверенности за рулем, безаварийной езды! А вашим автомобилям — крепких шин, исправного мотора и автопробега только по хорошим дорогам!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Фото: Кирилл САДЫКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ