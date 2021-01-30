Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро 31 января в регионе зафиксировано 44 940 случаев COVID-19. За сутки вирус нашли еще у 279 южноуральцев, 5 из которых — школьники. Выздоровели 470 пациентов, а с начала пандемии болезнь перебороли 32 020 человек. Еще 11 192 больных остаются в больничных палатах.

Инфографика: коронавирус74.рф

За прошедшие сутки умерли 13 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 7 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КУБОК ПО ДЗЮДО БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

В Челябинске стартовал кубок губернатора по дзюдо, который пройдет 30 и 31 января. Среди почетных гостей турнира — Сергей Соловейчик, президент Европейского союза дзюдо, который уже много лет сотрудничает с Челябинском. В этот раз соревнования пройдут без зрителей, виной всему ограничения, связанные с коронавирусом.

ПАМЯТНИК МЕДИКАМ

Итальянский архитектор показал первые эскизы памятника медицинским врачам, который планируют установить в Андриевского. Инициаторы хотят не просто установить стеллу, но и организовать общественное пространство, чтобы жители города могли там провести время.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ В КУРГАНЕ

В Курганской области приняли решение снять часть ограничений из-за коронавируса. Таким образом, с первого февраля студенты колледжей Шадринска и Кургана вернутся к очным занятиям. Также откроются учреждения дополнительного образования, в числе которых художественные, спортивные и музыкальные школы.

Помимо этого, с 1 февраля в Курганской области начнутся бесплатные курсы лечебной физкультуры для переболевших коронавирусом. Количество людей в группах будет ограничено, поэтому нужно записываться заранее.

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