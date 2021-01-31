В Челябинске «мирные» протестующие спровоцировали силовиков на задержание

Людей выводили из толпы корректно. Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Челябинске на несогласованной акции протеста «мирные» протестующие спровоцировали силовиков на задержание. Как сообщают очевидцы, провокаторов вывели из толпы под аплодисменты и возгласы «Браво!».

— Толпа людей собралась у одного из корпусов ЮУрГУ рядом с памятником Курчатову, — передает корреспондент КП-Челябинск с места событий. — Собравшихся по громкоговорителю оповещали о том, что акция не согласованна с властями и за участие в ней грозит ответственность.

Затем начались первые задержания, на которые силовиков спровоцировали митингующие. После этого толпа разделилась на две части: одна — двинулась в сторону парка Гагарина, вторая — по проспекту Ленина в сторону улицы Энгельса. В парке люди начали через забор забрасывать силовиков снежками. Сотрудники полиции и ОМОН вели себя корректно по отношению к протестующим.

В администрацию Челябинска не поступало ни одного уведомления от организаторов о проведении акции протеста. Люди, поддерживающие Алексея Навального, просто решили собраться без уведомления в центре города. Эту информацию подтвердил начальник управления информационной политики мэрии Владимир Сафонов.

Челябинцев заранее предупредили о негативных последствиях выхода на несогласованные акции протеста. Для участников это может обернуться штрафом в 50 тысяч рублей, а его организаторам — лишением свободы до пяти лет. Административная ответственность наступает с 16 лет.

В местах возможного проведения несанкционированных акций сегодня в Челябинске ограничили движение автомобилей и пешеходов. Людей просят с с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты, чтобы силовики не посчитали вас участником публичных мероприятий.

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