Люди странно вели себя на «мирной» акции, но маску надеть не забыли. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса действует до 21 февраля. Не смотря на это, люди толпой вышли на несогласованную с властями акцию протеста, в ходе которой ни о какой социальной дистанции речи даже не шло. Тем временем в регионе продолжают ежедневно зафиксировать новые случаи заражения, а в ТРК бесплатно тестируют всех желающих на COVID-19. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на 1 февраля.

Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 280 новых случаев коронавируса, среди них — пять школьников. Количество заболевших COVID-19 с начала пандемии, как сообщили в региональном минздраве, достигло 45 220.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Скончались 12 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались семь пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 493 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 32 513 человек. Под присмотром врачей остаются 10 967 зараженных.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске в выходные людей бесплатно тестировали на коронавирус. Мазок методом ПЦР за субботу и воскресенье, по данным мэрии, сдали за 552 человека. Больше всего людей пришли в ТРК «Алмаз» («Леруа Мерлен») — 245.

Несогласованный митинг в масках

В Челябинске 31 января прошла несогласованная с властями акция протеста. Организаторы даже не подавали уведомление в мэрию о запланированном публичном мероприятии, а просто вышли на улицы города.

О социальной дистанции люди забыли. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пандемия не остановила из в решении пойти на акцию, согласовать которую организаторы даже не пытались. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Правда, упрекнуть их в отсутствии средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса нельзя — люди были в масках. Но о социальной дистанции речи не шло.

Митингующие «замаскировались» и не соглашались расходиться по домам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые всячески провоцировали силовиков. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Это были все новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 февраля 2021 г.

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