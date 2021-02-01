Лицо протеста: смотрим, кто пришел на незаконный митинг 31 января 2021 в Челябинске

На незаконный митинг пришли полторы тысячи человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На несанкционированном митинге 31 января 2021 в Челябинске по оценкам силовых структур побывали полторы тысячи человек. За нарушение порядка задержали 128 участников. Большинство из них оказались молодыми людьми, а 16-ть и вовсе не достигли совершеннолетия, а значит, отвечать за них придется родителям. Каких митингующих мы только не встретили на акции. Наш фотокорреспондент Валерий Звонарев запечатлел лица участников. Посмотрите в эти глаза!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девушек задержали за ершики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фотографы и журналисты КП-Челябинск работали в специальных жилетках, указывающих, что не являются участниками акции и выполняют редакционное задание Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Акция неспешно дошла до Кировки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторым, видимо, было что скрывать под балаклавой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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