Лицо протеста: смотрим, кто пришел на незаконный митинг 31 января 2021 в Челябинске

На незаконный митинг пришли полторы тысячи человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На несанкционированном митинге 31 января 2021 в Челябинске по оценкам силовых структур побывали полторы тысячи человек. За нарушение порядка задержали 128 участников. Большинство из них оказались молодыми людьми, а 16-ть и вовсе не достигли совершеннолетия, а значит, отвечать за них придется родителям. Каких митингующих мы только не встретили на акции. Наш фотокорреспондент Валерий Звонарев запечатлел лица участников. Посмотрите в эти глаза!
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Девушек задержали за ершики.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фотографы и журналисты КП-Челябинск работали в специальных жилетках, указывающих, что не являются участниками акции и выполняют редакционное задание
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Акция неспешно дошла до Кировки.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторым, видимо, было что скрывать под балаклавой.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стенка на стенку и забрасывания снежками: что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021 (фоторепортаж).
В Челябинске девушка напала на полицейского во время митинга (видео).
Появилось видео задержания участников несанкционированной акции в Челябинске (подробнее).
На несанкционированном митинге в Челябинске задержали 128 человек, среди них есть несовершеннолетние (подробнее).
В центре Челябинска из-за несогласованной акции перекрыли движение транспорта (трансляция).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru