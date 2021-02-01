Челябинские политики намерены добиться бесплатного проезда в транспорте для дачников

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области проезд в общественном транспорте для дачников необходимо сделать бесплатным, а людям со средним достатком — продавать квартиры по сниженной цене. С таким предложением региональное отделение «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС) намерено в ближайшее время обратиться к властям.

— Планируем выступить с предложением к Заксобранию Челябинской области принять решение о бесплатном проезде людей в общественном транспорте до дач и земельных участков и обратно в период весенних полевых работ, — сообщил председатель политического совета челябинского регионального отделения политической партии «КПСС» Петр Свечников на пресс-конференции в «Комсомольской правде». — Жизнь складывается таким образом, что дача — серьезное подспорье. Есть предложение по снижению стоимости квартир для людей со средним достатком. Сделать это возможно за счет перераспределения средств в строительном бюджете Челябинской области. Я уже общался по этому поводу с заместителем губернатора Сергеем Шалем, и мы находим понимание по этому вопросу.

Петр Свечников, председатель политического совета челябинского регионального отделения КПСС Фото: Валентина ВАГАНОВА

В КПСС намерены работать над проблемами конкретного человека. Причем делать это не столько разовыми мероприятиями, а системно. Через изменение действующих законов, постановлений и создавая новые законодательные инициативы. Ни одно обращение в челябинскую областную организацию КПСС, как подчеркнул Петр Свечников, не останется без рассмотрения и конкретных действий.

Согласно программе партии, политическая организация выступает за общество, построенное на принципах социальной справедливости. Они хотят развивать страну, вкладывая в социальную сферу и человеческий капитал. В КПСС намерены превратить Россию в социально ответственное государство, нет места нищете, есть работа и возможность для развития, труд достойно вознаграждается и люди уверены в будущем.

— Главное отличие КПСС от других зарегистрированных коммунистических партий в том, что на первом месте — человек. Чем большим потенциалом он будет обладать, тем выше интеллектуальный ресурс всей страны, динамичнее темпы роста экономики и значительнее возможности общества, — считает Петр Свечников. — Благо людей — вот что должно стать основной целью существования страны. Основу народного государства будут составлять социальная справедливость, человеческий потенциал, бесплатное образование, современная бесплатная медицина, бесплатное социальное жилье, борьба с коррупцией, национальное согласие, суверенитет и международное сотрудничество.

Партия приемлет все формы собственности при доминировании общественной собственности на средства производства, принимает в свои ряды, в том числе верующих людей, не исключает за неуплату членских взносов, не разрешает руководителю возглавлять КПСС более трех сроков подряд и многое другое. Идеология — марксизм-ленинизм.

По словам заместителя председателя по идеологической работе челябинского регионального отделения политической партии «КПСС» Игоря Кадникова, в партию активно вступает думающая молодежь. В основном, студенты и выпускники юридического факультета.

Игорь Кадников, заместитель председателя по идеологической работе челябинского регионального отделения КПСС Фото: Валентина ВАГАНОВА

Напомним, «Коммунистическую партию социальной справедливости» (КПСС) в России зарегистрировали в мае 2012 года, месяц спустя — в Челябинской области открыли региональное отделение. Сейчас его возглавляет Петр Свечников, которого избрали председателем политсовета КПСС в регионе на общем собрании 22 декабря 2020 года.

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