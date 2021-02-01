«Лучшая практика в стране»: вице-премьер Виктория Абрамченко оценила зеленые решения Группы ЧТПЗ

Вице-премьер Виктория Абрамченко и губернатор Алексей Текслер — экскурсанты по цеху Белой металлургии «Высота-239». Фото: Евгений Шерягин.

В конце минувшей недели в Челябинске работала Заместитель Председателя правительства РФ по вопросам экологии Виктория Абрамченко. Целью большой инспекции вице-премьера стала проверка хода реализации национального проекта «Экология». Виктория Валерьевна побывала на рекультивируемой городской свалке, ознакомилась с работой областного Центра экологического мониторинга. И посетила два крупных промпредприятия. Первым в списке было коксохимическое производство ПАО «Мечел», затем Виктория Абрамченко отправилась на Челябинский трубопрокатный завод.

Объекты Белой металлургии Группы ЧТПЗ давно стали обязательными пунктами промышленного туризма в Челябинске и символом нового отношения собственников предприятия к трубопрокатному производству.

Флагманский цех Белой металлургии «Высота-239» — это готовый объект для съемок фильма на тему промышленности, гордость здешних сотрудников и образец для других производств. Белые спецодежды работников, полная автоматизация процесса проката, чистота, пышные настоящие пальмы в кадках, сад камней — ну, где вы еще увидите воплощение всех передовых подходов в области технологий, организации производства и культуры труда?

Ежегодно в экологическую программу ЧТПЗ инвестирует сотни миллионов рублей, комплексно подходя к решению имеющихся зеленых задач с помощью внедрения передовых наилучших доступных технологий по всем важнейшим направлениям: «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земли», «Промышленные отходы». Цена вопроса реализации заявленных программ до 2024 года — 2 млрд руб.

Прокат труб полностью автоматизирован. Фото: Евгений Шерягин.

Экскурсию вице-премьеру Виктории Абрамченко и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру по «Высоте-239» провел председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров. Кроме посещения цеха гости побывали на запущенном в 2020 году современном комплексе очистки промышленных стоков AQA Кристалл.

ЧИСТАЯ ВОДА

В ноябре прошлого года на ЧТПЗ был запущен в работу комплекс AQA Кристалл. Благодаря новым технологиям на Челябинском трубопрокатном заводе будет полностью исключен сброс кислых стоков в водные объекты. Все водоснабжение на предприятии будет иметь замкнутый оборотный цикл. На Первоуральском новотрубном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) стартовала работа комплекса AQA Генезис, позволяющего сократить сброс промышленных стоков предприятия на 30%. Инвестиции в оба проекта составили более 1,2 млрд рублей.

В руках Виктории Абрамченко колба с пробой неочищенной воды. Рядом на столике сосуд с фильтрованной водой. Разница видна даже визуально. Фото: Евгений Шерягин.

Новым этапом модернизации систем очистки воды на предприятии станет запуск в 2022 году очистных сооружений для промышленно-ливневых стоков, чтобы полностью исключить сброс недостаточно очищенных стоков.

— Я была приятно удивлена увидеть предприятие, занятое в сфере металлургии, но больше похожее на высокотехнологичное перерабатывающее производство, где традиционно все очень чисто. Учитывая, что все это запускалось 10 лет назад, Группа ЧТПЗ держит марку. Видно отношение к людям, коллективу, делу, которым вы занимаетесь. Процветайте и дальше, — заявила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

ВОЗДУХ — ЧТОБЫ ДЫШАТЬ

В 2019 году между федеральным Минприроды, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО «ЧТПЗ» было заключено соглашение Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух.

В соответствии с соглашением, на предприятии уже началась установка и реконструкция газоочистного оборудования для улавливания и очистке взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей на производствах. До 2024 года компания инвестирует в проект более 180 млн рублей.

Сейчас монтируется оборудование газоочистной установки станка плазменной резки труб большого диаметра. Мощность комплекса — очистка до 6 млн кубометров загрязненного воздуха. Негативное воздействие на окружающую среду снизится на 99 %. К концу будущего года современное газоочистное оборудование будет установлено еще на двух трубопрокатных производствах ЧТПЗ.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

На итоговом совещании в резиденции губернатора вице-премьер Виктория Абрамченко назвала экологические программы Группы ЧТПЗ одними из лучших в стране.

— Я не ожидала, что металлурги могут быть настолько экологичными и настолько современными. Причем, это точно можно относить к лучшей практике в стране. Хотелось бы, чтобы все предприятия были такими, как это.

Напомним, в список российских городов проекта «Чистый воздух» включены Челябинск и Магнитогорск.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров:

— Группа ЧТПЗ уделяет первостепенное внимание охране окружающей среды и повышению экологической безопасности предприятий. В течение последних десяти лет мы запускали новые объекты Белой металлургии, которые стали примером ответственного подхода к вопросам охраны окружающей среды для многих промышленных компаний, а также выводили из эксплуатации устаревшее оборудование. Благодаря этой системной работе сегодня Группа ЧТПЗ соответствует статусу современной и инновационной компании, которая стремится минимизировать возможное влияние на окружающую среду и поддерживать экологическое благополучие населения.