Иду к поставленной цели, как в спорте: челябинский хоккеист Максим Тарасов проходит курс реабилитации после тяжелой травмы

Каждый день Максима Тарасова проходит в спортивном режиме. После утренних процедур и завтрака следуют занятия на тренажерах, комплексные тренировки, суставная и дыхательная гимнастика, большой курс самостоятельных упражнений, в том числе по разработке мелкой моторики. Только занимается 18-летний хоккеист не в спортивном зале под руководством тренера, а в стенах реабилитационного центра.

Первокурсник Максим Тарасов родом из Златоуста. С детства он играл в команде «Уральские тигры», а в 2013 году, переехав в Челябинск, начал заниматься в хоккейной школе имени Сергея Макарова. Затем Максим тренировался в школе «Трактор», а после поступления в ЮУрГУ вошел в состав команды университета «Политехник». Парень с ранних лет мечтал о карьере хоккеиста и, преодолевая все трудности, шел к намеченной цели.

В конце 2020 года на рядовой тренировке челябинский хоккеист получил травму. Отработка стандартного игрового момента закончилась для Максима Тарасова больничной койкой и диагнозом «компрессионно-оскольчатый перелом тела, шестого и пятого шейного позвонка со стенозом позвоночного канала, перелом дужки первого шейного позвонка».

В канун Рождества Максима выписали из больницы и доставили в клинику «Реабилитация доктора Волковой» в Екатеринбурге. Спортсмену предстоял длительный курс дорогостоящей восстановления: парень не чувствовал тела ниже груди. Оправившись от шока, родные Максима Тарасова объявили в соцсетях сбор денег. Узнав это, Фонд святой Екатерины в лице председателя Игоря Алтушкина взял на себя расходы по реабилитации.

— Историю Максима Тарасова мы узнали от президента хоккейного клуба «Трактор» Ивана Савина. Решение было принято моментально. Мы связались с его родителями, предложили свою помощь, и 6 января спортсмен был доставлен в Екатеринбург, — рассказывает директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. — В таких вопросах главное — оперативность, чтобы не упустить момент. Сегодня приятно видеть, с каким стремлением и упорством занимается Максим. Закаленный спортом и льдом характер налицо.

Ежедневно с Максимом Тарасовым занимается мультидисциплинарная бригада врачей: реабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры, массажисты, психолог, эрготерапевт и другие специалисты клиники.

— Прогресс в состоянии Максима налицо. Когда он только к нам поступил, он мог сидеть всего семь-десять секунд. Сейчас мы работаем с мышцами спины, которые сильно ослабли. Результат нашей общей работы — увеличение срока нахождения в положении сидя. Также идут занятия по восстановлению движений пальцев, — комментирует главный врач медицинского центра, травматолог Андрей Ярунин. — Помимо тренировки тела на этом этапе перед нами стоит задача — научить Максима владеть собой и своим телом в быту. Например, самостоятельно садиться на кровати, переворачиваться, принимать пищу, умываться, чистить зубы — все то, что мы делаем в обычной жизни. Сейчас для Максима это целая история.

Сам Максим рассказывает, что каждый день он решает определенные задачи, которые помогают ему, как в спорте, идти к поставленной цели:

— Сейчас я учусь управлять своими пальцами, до конца месяца я должен самостоятельно научиться переворачиваться. А потом будет новая большая задача, которую я тоже выполню.

СПРАВКА КП

В августе прошлого года Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой из Магнитогорска. Девушка сорвалась со скалы во время прогулки в парке «Оленьи Ручьи» в Свердловской области. За полгода Екатерина добилась серьезного прогресса в восстановлении.